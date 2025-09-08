قطر دعت قادة حماس لـ الاستجابة للمقترح الأميركي لوقف الحرب

كشف مصدر مطلع لوكالة “رويترز” أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دعا قادة حركة حماس خلال محادثات في الدوحة يوم الاثنين، إلى التعامل بإيجابية مع أحدث مقترح أمريكي يهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن.

وأوضح المصدر أن الوساطة القطرية شددت على أهمية استجابة الحركة للمبادرة الأمريكية التي نقلت عبر وسطاء، باعتبارها خطوة قد تفتح الطريق نحو إنهاء الحرب الدائرة في غزة والتوصل إلى تسوية إنسانية وسياسية.

وكانت حماس قد أعلنت أمس أنها تلقت بالفعل بعض الأفكار من الجانب الأمريكي، وتعمل على مناقشتها مع الوسطاء لتطويرها.

وفي السياق ذاته، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الحركة لم توافق على المقترح بعد، لكنها أبدت استعدادها للدخول في مفاوضات استناداً إلى المبادئ الواردة فيه.

وفي تعليقه على هذا الامر قال باسم نعيم القيادي في حماس إن ما طُرح يمثل “أفكار أولية” وصفها الأمريكيون بأنها “عرض”.

وإعتبر أن الهدف منها هو دفع الحركة إلى الرفض أكثر من التوصل إلى اتفاق حقيقي يضمن وقف الحرب، انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل، وإتمام عملية تبادل الأسرى.

وتتضمن أبرز بنود المقترح : وقف شامل لإطلاق النار وإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، إطلاق سراح ما بين 2500 إلى 3000 أسير فلسطيني بينهم محكومون بالمؤبد.

الى جانب بدء مفاوضات فورية حول إنهاء الحرب، تشمل نزع سلاح حماس مقابل انسحاب إسرائيلي كامل.

كما نصت المبادرة على تدخل مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب إذا استجابت حماس، مع استمرار الهدنة طالما استمرت المفاوضات.