بريطانيا: المجاعة في غزة تعتبر فضيحة أخلاقية يتحملها العالم

وصفت الحكومة البريطانية ما يجري في غزة من مجاعة متفاقمة بأنه “فضيحة أخلاقية” وكارثة من صنع الإنسان.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن ما يحدث مروع للغاية وكان بالإمكان تفاديه تماماً.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ليمان في بيان رسمي إن رفض الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الكافية تسبب في هذه الكارثة.

وأضاف : إنها فضيحة أخلاقية لا يمكن تبريرها.

وأشار البيان إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي حذر من عواقب إنسانية خطيرة خصوصاً على الأطفال، مطالباً إسرائيل بالتحرك العاجل والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود دون قيود وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من القيام بدورها الإغاثي المنقذ للحياة.

كما شدد الوزير البريطاني على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل إيصال المساعدات بشكل عاجل، منتقداً استمرار العملية العسكرية في غزة التي وصفها بأنها “بؤرة المجاعة”.

واتم : الحل الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية هو وقف دائم لإطلاق النار وضمان إطلاق سراح المحتجزين وتهيئة الأجواء لإحلال سلام عادل ودائم.