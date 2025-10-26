أخبار فلسطين

القافلة رقم 58 من “زاد العزة” تعبر إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية

عمر أحمد

استؤنفت صباح اليوم الأحد عمليات إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بعد توقفها خلال يومي الجمعة والسبت، ضمن الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناته الإنسانية.

محتويات القافلة

بدأت القافلة رقم 58 من مبادرة “زاد العزة من مصر إلى غزة” في التحرك من ميناء رفح البري متجهة نحو منفذ كرم أبو سالم جنوب شرقي القطاع، تمهيدًا لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية.

وأوضح مصدر مسؤول في ميناء رفح أن القافلة تضم شاحنات محمّلة بمواد غذائية أساسية، ودقيق، ومستلزمات طبية متنوعة، ومعدات ثقيلة لإزالة الركام الناتج عن القصف.
وأضاف أن جميع الشاحنات تخضع لإجراءات تفتيش معتادة قبل دخولها إلى القطاع.

استمرار الدعم المصري

يأتي هذا التحرك في إطار الدعم المصري المتواصل لجهود الإغاثة وإعادة الحياة إلى قطاع غزة، حيث تواصل السلطات المصرية تنظيم قوافل مساعدات دورية تحمل مختلف الاحتياجات الأساسية للأهالي، بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية.

وتؤكد مصر من خلال هذه المبادرات على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، ومواصلة الجهود لتأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى داخل القطاع.

عن الكاتب:
عمر أحمد

عمر أحمد، كاتب مصري يهتم بتقديم محتوى واقعي وتحليلي يعكس نبض الشارع المصري والعربي. أكتب عن القضايا اليومية، والاقتصاد، والمجتمع، وأركز على تبسيط الأخبار وتحويلها إلى مقالات واضحة وسهلة الفهم. أؤمن بأن الكلمة القوية قادرة على خلق وعي وتغيير. أسعى دائمًا إلى كتابة محتوى موثوق، جذاب، ومبني على حقائق تدعم فهم القارئ لما يدور حوله.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.