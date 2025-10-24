السفير الأمريكي ستيفن فاجين على رأس مركز التنسيق الخاص بغزة

تحركات أمريكية جديدة في الشرق الأوسط تعكس اهتمام واشنطن المتزايد بإعادة ترتيب المشهد الإقليمي، خاصة في الملفات الإنسانية والسياسية الحساسة، ضمن مساعٍ لتعزيز الاستقرار وتيسير إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من النزاعات.

بيان رسمي من الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، عن تعيين الدبلوماسي المخضرم ستيفن فاجين قائدًا مدنيًا لمركز تنسيق معني بتنفيذ اتفاق السلام في قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

وجاء هذا الإعلان عقب زيارة وزير الخارجية ماركو روبيو إلى مركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، حيث تعهّد بانضمام مزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين لدعم نحو 200 جندي أمريكي يعملون في الموقع.

تفاصيل خطة السلام

أكدت الخارجية الأمريكية أن المركز الجديد سيتولى تنفيذ خطة الرئيس للسلام المكونة من 20 بندًا والمتعلقة بقطاع غزة، بالتعاون مع عدة أطراف إقليمية ودولية.

وتتولى القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) الإشراف العسكري على المركز بقيادة اللفتنانت جنرال باتريك فرانك، فيما يقود فاجين الجهود المدنية والدبلوماسية ضمن إطار عمل مشترك بين المؤسستين.

التحليل والسياق العام

يمثل القرار الأمريكي بتعيين السفير ستيفن فاجين خطوة جديدة في سياسة واشنطن تجاه غزة، إذ تسعى الإدارة إلى الجمع بين الجهود العسكرية والإنسانية عبر مركز التنسيق الجديد لضمان تنفيذ بنود اتفاق السلام المكون من 20 بندًا بفاعلية أكبر. ويرى محللون أن هذه الخطوة تعكس تحولًا ملموسًا في طريقة تعامل الولايات المتحدة مع ملف القطاع، من خلال التركيز على التنسيق الميداني المباشر إلى جانب الجهود الدبلوماسية لتخفيف المعاناة الإنسانية. كما يتوقع مراقبون أن يسهم المركز في فتح قنوات تواصل أكثر تنظيمًا بين واشنطن وشركائها الإقليميين، خاصة مصر والأمم المتحدة، بما يدعم استقرار الأوضاع ويضمن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.