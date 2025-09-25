الدعم مستمر.. خطوة جديدة من إسبانيا لدعم القضية الفلسطينية

في خطوة جديدة لدعم فلسطين طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، بقبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة، وذلك عقب انعقاد المؤتمر الدولي رفيع المستوى بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك برئاسة فرنسا والمملكة العربية السعودية.

رد فعل اسبانيا بعد الإعتراف بفلسطين

وكشف سناشيز، وهو أحد أوائل القادة الأوروبيين الذين اعترفوا بدولة فلسطين في مايو 2024، عن ترحيبه بانضمام دول رئيسية مثل فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا إلى هذا الموقف، حسبما نقلت صحيفة البايس الإسبانية.

الجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشف رسميا هذا الاعتراف في الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مؤكدا أن “اعتراف فرنسا بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لا يقلل بأي شكل من حقوق الشعب الإسرائيلي، الذي تدعمه فرنسا منذ البداية وتلتزم بدعم حقوقه”. كما أعربت كل من موناكو ومالطا ولوكسمبورج عن دعمها لهذا الموقف.

وكشف رئيس الوزراء الإسباني أن هذا الإجراء، الذي تم في مقر الأمم المتحدة، يجب أن يليه إجراء آخر هو: منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهي مبادرة تدعمها 156 دولة من أصل 193 دولة عضوة، بينما تعتبر الولايات المتحدة من أبرز الدول المعارضة… وقال سانشيز إن هذه العملية “يجب إكمالها في أسرع وقت ممكن، على قدم المساواة مع الدول الأخرى، مشيرا إلى أن “هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة، لكنه ليس نهاية المطاف، بل هو البداية”.

لغة حازمة

واشارت الصحيفة إلى أن سانشيز استخدم لغة حازمة في انتقاده لأعمال إسرائيل في غزة. وقال إنه “تتم إبادة الشعب الفلسطيني”، وهو ما يثير الانتقادات الحادة لإسرائيل من الدول الأربعين التي شاركت في قمة حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية.

وتابع: “باسم العقل وباسم القانون الدولي الذي يمثل رمزا له في هذا المكان، وبما أننا نؤمن بالكرامة الإنسانية، يجب علينا وقف هذا القتل الجماعي الآن.. فالقصف مستمر والمجاعة تقتل النساء والأطفال..نعم، إننا اليوم نخطو خطوة مهمة للغاية بدعوتنا في هذا المؤتمر إلى حل الدولتين، ولكن دعونا نكون واضحين: لا يمكن أن يكون هناك حل ما دامت جماعة من سكان إحدى الدولتين تتعرض لعمليات إبادة جماعية”.

وتحظى فلسطين حاليا باعتراف حوالي 75% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.