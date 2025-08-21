قبل احتلال غزة : الجيش الاسرائيلى يحذر القطاع الطبى

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس أنه أجرى اتصالات تحذيرية مع مسؤولين طبيين ومنظمات دولية في شمال قطاع غزة تمهيداً لما وصفه بتحرك السكان نحو جنوب القطاع.

وذكر الجيش في بيان رسمي أن ضباط من مديرية التنسيق والارتباط أجروا يوم الثلاثاء الماضي اتصالات أولية مع الأطراف الطبية والإنسانية.

وتم التشديد على أن الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات لنقل السكان من مدينة غزة إلى الجنوب بهدف حمايتهم.

وأوضح البيان أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الأطراف الدولية بأن البنية التحتية للمستشفيات في جنوب القطاع تشهد عملية تطوير لتكون قادرة على استيعاب المرضى والجرحى مع زيادة إدخال المعدات الطبية المطلوبة بالتنسيق مع منظمات الإغاثة.

كما نقل الجيش عن أحد ضباطه قوله لمسؤول بارز في القطاع الصحي :

هناك إحتمال لدخول الجيش إلى مدينة غزة وسيتم تنفيذ عملية إخلاء كامل للسكان نحو الجنوب مما يتطلب منكم إعداد خطة لنقل المعدات الطبية وضمان جاهزية المستشفيات هناك لاستقبال المرضى.