إسرائيل تبدأ تنفيذ خطة عسكرية لاحتلال غزة مع إجلاء جماعي للسكان (التفاصيل)

وافق الكابنيت الحربي والسياسي الإسرائيلي ، على خطط الجيش الإسرائيلي لعملية “عربات جدعون 2” – وهي عملية واسعة للسيطرة على مدينة غزة، التي وصفها رئيس الوزراء نتنياهو بأنها “آخر معاقل حماس”.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، صباح اليوم الجمعة “وافقنا أمس على خطط لهزيمة حماس في غزة بإطلاق نار كثيف، وإجلاء السكان، والمناورة، قريبًا ستفتح أبواب الجحيم”.

ضمن إطار العملية، يعتزم الجيش الإسرائيلي تنفيذ مناورة عسكرية بمشاركة خمس فرق، من بينها الفرقة 98 التي ستعود مجددًا إلى قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أُعلن وزير الدفاع الإسرائيلي ،عن بدء إجلاء نحو 850 ألف فلسطيني من مدينة غزة إلى الجنوب، عبر ممرات يجري إعدادها.

تقديرات إسرائيلية

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن العمليات العسكرية ستتركز في أحياء الصبرة والرمال والشيخ عجلين، حيث لا تزال مبانٍ شاهقة في تلك المناطق قائمة ولم تتعرض للقصف حتى اللحظة، ويعتزم الجيش الإسرائيلي هدم هذه المباني باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات لمنع حماس من استخدام نقاط المراقبة والأسلحة المضادة للدبابات والأنفاق التي تقع تحتها حسب موقع زمان العبري.

ومن المتوقع أن تستمر عملية احتلال المدينة أشهرًا، وفي هذه الأثناء، يستدعى آلاف جنود الاحتياط للخدمة الإضافية، مع ذلك.

مفاوضات وقف الحرب

أفادت مصادر سياسية أن إسرائيل لن ترسل وفدًا تفاوضيًا في هذه المرحلة، لكنها ستفعل ذلك حالما يُحدد مكان وموعد للمحادثات، نحو اتفاق شامل لإطلاق سراح الاسرى وإنهاء الحرب.

خطة إجلاء سكان غزة

أقر الكابنيت الحربي الاسرائيلي خطة لأكبر عملية إجلاء سكاني منذ بدء الحرب وسيعمل الجيش والشاباك على نقل نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها جنوبًا إلى منطقة المواصي.

ومنذ يوم الخميس، بدأت السلطات في إرسال رسائل إلى مديري المستشفيات، ومنظمات الإغاثة الدولية، والمراكز الطبية داخل المدينة، تتضمن إشعارات بقرب انطلاق العملية، مع التأكيد على ضرورة الاستعداد لنقل المرافق الطبية إلى جنوب القطاع.

كما سينسق الجيش التعبئة الشعبية من خلال عدة إجراءات:

إعلان رسمي من المتحدث باسم الجيش باللغة العربية، وإعلانات في مختلف وسائل الإعلام في قطاع غزة، وتوزيع منشورات، وأنشطة وحوارات مع زعماء العشائر، واتصالات هاتفية مباشرة مع السكان، وستتولى شعبة العمليات في القيادة الجنوبية تنسيق هذه الجهود، بحضور عناصر الشاباك، ومنسق الحكومة الإسرائيلية.

ووفقًا لتقارير موقع واللا العبري، فإن سكان شمال ومدينة غزة سبق وأن واجهوا مثل هذه الإعلانات في مرات سابقة، وتلقوا التعليمات واستجابوا لها في حينها.

وعلم موقع “واللا” أن المستوى السياسي قرر تحويل منطقة المواصي إلى أكبر مساحة للسكان في قطاع غزة، وليس بناء مساحة جديدة في هذه المرحلة على عكس خطة مدينة الخيام التي كان من المقرر إقامتها في رفح.

كما وجهت القيادة السياسية في تل ابيب بإنشاء مراكز إضافية لتوزيع المساعدات الإنسانية إلى جانب المراكز القائمة التي تديرها المؤسسة الامريكية