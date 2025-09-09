إخلاء مدينة غزة بالكامل وسط تحذيرات من أزمة إنسانية غير مسبوق

قطاع غزة أمام تطور جديد في مسار الحرب المستمرة منذ قرابة عامين..، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي عن قرار يعد الأخطر منذ بداية المواجهات. التحرك الأخير أعاد تسليط الضوء على تعقيدات الملف الفلسطيني، في ظل تعثر جهود الوساطة الدولية، وتفاقم معاناة السكان التي تتصدر اهتمامات المنظمات العالمية

تفاصيل القرار العسكري الإسرائيلي الأخير

أصدرت القوات الإسرائيلية صباح الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أمرًا يقضي بإخلاء جميع سكان مدينة غزة، بما في ذلك مختلف أحيائها، استعدادًا لشن هجوم واسع يستهدف أكبر مركز حضري في القطاع. ويبلغ عدد سكان المدينة قرابة مليون نسمة.

تداعيات تثير قلق المجتمع الدولي

حذرت جهات دولية من أن الخطوة الإسرائيلية قد تفاقم من معاناة سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، والذين يواجهون أصلًا ظروفًا مأساوية مع تهديدات متزايدة بالمجاعة ونقص الموارد الأساسية.

Today: ➖ #Haiti: @UNReliefChief arrives in Port-au-Prince ➖ #Gaza: Window “closing fast” to prevent spread of famine, UN Relief Chief warns ➖ #Afghanistan: Tens of thousands reached with vital aid after earthquakes ➖ #Pakistan: UN fast-tracks support for flood response pic.twitter.com/TXpTSJlw0C — UN Humanitarian (@UNOCHA) September 8, 2025

المواقف الإسرائيلية والفلسطينية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العمليات العسكرية ستستمر حتى “هزيمة حماس”، مشددًا على رفض أي وقف للقتال قبل تحقيق هذا الهدف. في المقابل، أعلنت حركة حماس تمسكها بسلاحها، مؤكدة أن التخلي عنه لن يتم إلا في حالة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

دور الوسطاء الدوليين وتعثر المفاوضات

تواصل الولايات المتحدة وقطر ومصر جهود الوساطة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق يشمل تحرير الرهائن، إلا أن هذه المساعي لم تحقق اختراقًا حتى الآن بسبب تباعد مواقف الطرفين.

خسائر بشرية ودمار واسع

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن قواتها سيطرت بالفعل على نحو 75% من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، وهو الهجوم الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص داخل إسرائيل وأسر 251 آخرين. وتؤكد السلطات أن 20 من أصل 48 رهينة ما زالوا على قيد الحياة.

من جانبها، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 62 ألف فلسطيني، إلى جانب نزوح معظم السكان داخليًا وتحول أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض.