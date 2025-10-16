أطفال غزة بين الركام بحثًا عن الدفء ومساعدة أسرهم

تتصاعد معاناة سكان القطاع الفلسطيني مع تفاقم الأوضاع المعيشية، حيث يضطر كثيرون، ومن بينهم الأطفال، إلى البحث عن بدائل لتوفير مقومات الحياة الأساسية وسط نقص حاد في الوقود ووسائل التدفئة جراء الدمار الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

إحصائيات رسمية حول الأوضاع في القطاع

الدمار الواسع للبنية التحتية: أفادت التقارير بأن أكثر من 80% من بنية غزة التحتية قد دمرت، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس.

العدد الكبير للأطفال المتضررين: تُشير التقديرات إلى أن أكثر من 20,000 طفل في غزة إما مفقودون أو محتجزون أو مدفونون تحت الأنقاض أو في مقابر جماعية.

نقص حاد في الوقود والمياه: أدى الحصار إلى نقص حاد في الوقود، مما أثر على تشغيل محطات المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى تلوث المياه وزيادة خطر الأمراض.

مشاهد ميدانية للصغار بين الأنقاض

في شوارع القطاع المدمرة، يُشاهد الصغار وهم يجمعون قطع الخشب وبقايا الأثاث المحترق من بين الأنقاض، في محاولة لتوفير التدفئة والطهي لأسرهم. وتُظهر الصور الصغار وهم يتحركون وسط الركام، مجسدين إرادة الحياة والصمود رغم الظروف القاسية والتحديات اليومية.

التضامن المجتمعي في ظل الأزمات

على الرغم من الظروف الصعبة، يظهر سكان غزة روح التضامن والتكافل الاجتماعي. تُبذل جهود من قبل المتطوعين والمنظمات الإنسانية لتوفير المساعدات الأساسية، مثل الطعام والبطانيات، للأسر المتضررة.

المناشدات الدولية لتقديم الدعم

تُطالب المنظمات الإنسانية الدولية بفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوفير الوقود والمواد الأساسية لتلبية احتياجات السكان. كما تُشدد على ضرورة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الحرب.