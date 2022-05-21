لماذا رفضت زوزو نبيل ارتداء المايوه وبدلة الرقص فى بداية مشوارها الفني وماذا قال عنها يوسف وهبي؟

تحدثت الفنانة المعروفة زوزو نبيل، فى فيديو نادر لم تتجاوز مدته نحو 4 دقائق عن أنها رفضت إرتداء المايوه وكذلك بدلة الرقص فى بداية عملها بالفن، وحرص المخرج بالتليفزيون المصرى الأُستاذ جميل المُغازى بنشر هذا الفيديو من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” من حين لآخر.

وهذا اللقاء الذى جمع الفنانة، بالاعلامى المعروف مفيد فوزى فى لقاء نادر تحدثت فيه الفنانة عن بدايتها فى مجال الفن، وأكدت بأن أول حوار قامت به مع الأُستاذ مختار قائد أول فرقة مسرحية إنضمت إليها الفنانة، وعلقت زوزو قائلة:ـ “قالى عندك فكرة عن التمثيل.. قولت أه.. رد وقالى تحبى تشتغلى معايا، فرديت عليه وقلت ماشى بس رقص لأ، فقالى أنا معنديش رقص، وقالت مايوه بردوا لأ مانا بشوفهم بقا”.

وقام مفيد بتوجيه سؤال لـ زوزو لكى يعرف منها من هم عمالقة الرقص الشرقى فى مصر فى ذلك الوقت حيث قال:ـ “مين كان بيرقص وقتها؟”، لتقوم الفنانة بالرد:ـ “كان فى سامية جمال، وتحية كارويكا فى بدايتهما، وكمان كان فى راقصة تُدعى هدى شمس الدين.. دول كانوا نجوم الرقص، وأنا كُنت بروح مع ماما وصديقاتها نتفرج عند بديعة مرتين كل شهر”.

وأكملت الفنانة:ـ “وعلى فكرة أنا كان عندى موهبة التمثيل من وأنا صغيرة فى المدرسة.. كُنت بطلع أقول أناشيد الصباح فى الإذاعة، فكنت متعودة أظهر أمام الجمهور وأتكلم عادى مفهاش حاجة، والأُستاذ مختار شاركنى فى المسرحية بتاعته بإعتبارى المُمثلة التانية بعد زينات صدقى وهى كانت فى عز مجدها، وكان أول عمل رواية إسمها الدكتور يويو”.

ولم تمتنع الفنانة من الحديث عن رحلتها مع فرقة الأُستاذ مختار، وتحدثت أيضاً عن إعجابها بالراحل يوسف وهبى وقالت:ـ “عملنا رواية المرحوم والفنان يوسف وهبى كان فى المسرح اللى جنبنا فجه وإتفرج، وفجأة قال لمختار البت دى جبتها من أين؟.. فرد عليه مختار وقالوا دى وقعت عليا من السما”.