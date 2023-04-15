بعد تركها الوسط الفنى بشكل نهائى.. المُعتزلة زيزى عادل تعلن ارتدائها الحجاب

قامت المطربة المعتزلة زيزى عادل، بالاعلان عن ارتدائها الحجاب بعد عام من اعلانها اعتزال الغناء، وكذلك الابتعاد عن الوسط الفنى بصورة نهائية.

وقامت المعتزلة زيزى، بنشر صور لها بالحجاب من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”، وعلقت على الصورة وكتبت:ـ “الحمد لله والشكر لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. الحمد لله الذى هدانى وأنعم عليا بنعمه الكثيرة، وهدانى إلى ارتداء الحجاب بعد مرور نحو عام من اعتزالي الغناء، وتركي الوسط الفنى، وأيضاً زيارتي لبيت الله الحرام.. حبيت أوى أشارككم فرحتي”.

وجديراً بالذكر، بأن المطربة زيزى عادل تحدثت عن قرار اعتزالها الغناء وابتعادها بشكل نهائى عن الوسط الفنى، وذلك من خلال تصريحات تليفزونية سابقة لها وقالت:ـ “قرار اعتزالي الغناء جاء من عند الله، وحسيت كأنه بعتلي وقالي سيبك من الغناء، وحاجات بتحصلي مش قادرة أوصفها، وكأن ربنا بيقولي كفاية هزار وتعالي بقا نعمل حاجة للي جاي، ومش ضروري الست تتحجب علشان جوزها لأنه هيكون عن عدم اقتناع”.

وصرحت الفنانة، عن أسباب اعتزالها وقالت:ـ “زمان كان كل همي وتفكيري هلبس إيه فى الحفلة اللي جاية، وهعمل شعري إزاي، وفجأة اكتشفت إني لما أموت هاخد معايا إيه من الحاجات دي.. ياترى هاخد الأغاني والكومنتات ولا إيه؟، وإتضح ليا إني هاخد معايا أعمالي”.

وتابعت زيزى:ـ “ومن ساعتها بدأت أفكر إني مش مستعدة خالص أقابل ربنا، وخصوصاً إن الشباب الصغير بيموت بكثرة اليومين دول، وحقيقى الموضوع ده عملي صدمة كبيرة لأن مفيش حد صغير على الموت، والأمر ده خوفني وخلاني أخدت قرار الاعتزال، وبجد بتمنى إن أي شخص يسمعني يفكر فى الكلام اللى قولته”.