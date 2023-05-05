تعرف على اسعار فساتين يسرا أثناء حضورها حفل روائع الموجى بـ الرياض

قامت الفنانة يسرا، بتقديم تكريماً لأُسرة الموسيقار الراحل محمد الموجى، أثناء حضورها حفل روائع الموجى، والذى أُقيم ليلة أمس الخميس الموافق 4 من شهر مايو الجارى بـ المملكة العربية السعودية وتحديداً العاصمة الرياض.

وقامت النجمة يسرا فى الحفل، بارتداء مجموعة من الفساتين الجميلة الأول ظهرت به أثناء دخول المسرح، وكان باللون الأسود من خامة لامعة بأكمام طويلة مفتوحه، ومن تصميم العلامة التجارية “Talbot runhof”، ويصل سعره إلى نحو 744 دولار كندى أى ما يُعادل 17 ألف جنيه مصرى.

وأما الفستان الثانى، فكان على المسرح أثناء تقديم التكريم، حيث أنها ارتدت فستان من تصميم اللبنانى المعروف “طونى شايع”، باللون الأزرق الملكى، ومزود عند منطقة الصدر بريش و”cape”، ويصل سعره إلى نحو 4 آلاف دولار أى ما يعادل 124 ألف جنيه مصرى.

ومن جانبه، فقد أحيا حفل روائع الموجى الذى تُقيمه الهيئة العامة للترفيه بـ المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع برنامج جودة الحياة وأيضاً هيئة الموسيقى، مجموعة كبيرة من نجوم الفن على مستوى السعودية والوطن العربى أبرزهم “شيرين عبدالوهاب، وعبادى الجوهر، وأنغام، وصابر الرباعى، ومى فاروق، وزينة عماد، وماجد المهندس”، ويقوم بالاشراف على الحفل فنياً الموسيقار يحيى الموجى، والاوركسترا تحت قيادة الموسيقار وليد فايد.

والحفل يستعيد زمن الطرب والفن الجميل، ويعرض مجموعة من الأغانى الراسخة فى الذاكرة والوجدان لسنوات طويلة، حيث تستضيف العاصمة الرياض مجموعة من أهم الفنانين السعوديين والعرب فى ليلة غنائية فريدة.

وجديراً بالذكر، فإن حفل روائع الموجى يأتى امتداداً لنجاح الكثير من الليالى الفنية الجميلة التى سبقته مثل “صوت الأرض، وذكريات مع الموسيقار هانى شنودة، وليلة من الماضى الجميل”.