“بعدما اعتذرت لأبنة الراحل أحمد راتب”.. ابنة ممدوح وافى تُطالب ريهام سعيد بالاعتذار على الهواء

أصدرت الفنانة ياسمين وافى ابنة الفنان ممدوح وافى، بياناً تُطالب فيه الاعلامية ريهام سعيد، بالاعتذار بعد القيام بزج اسم والدها الراحل فى القضية الشهيرة الخاصة بالفنانة وفاء مكى، وذلك بإحدى حلقات برنامجها “صبايا الخير”، والتى تقوم بتقديمة من خلال فضائية “الشمس”.

وكتبت ياسمين:ـ “نحن أسرة الفنان الراحل ممدوح وافى، ننفي ما ذكرته الاعلامية ريهام سعيد ببرنامجها صبايا الخير، وده بخصوص علاقة والدي بقضية وفاء مكى، وأن والدي شهد زور لصالحها”.

وأضافت ابنة الراحل:ـ ” وتؤكد الأسرة على أن ممدوح لم يتم ذكر اسمه من قريب ولا من بعيد، منذ إثارة القضية فى أي تحقيقات أو احكام قضائية اُتخذت، وأن الأسرة بالفعل قامت بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال موقف الاعلامية والتشهير باسم الراحل دون وجود أي دليل أو مستند رسمي”.

وأنهت ياسمين وافى حديثها وقالت:ـ “ولن يتم ايقاف الاجراءات القانونية التى أُتخذت، والمذكورة أعلاه إلا إذا قامت ريهام بتوجه اعتذار رسمي، على نفس القناة وبنفس البرنامج على الهواء مباشرةً”.

ومن جانبها، فقد قامت الاعلامية ريهام سعيد بالاعتذار لأسرة الفنان الراحل أحمد راتب، بعد أن قامت بالزج به فى قضية الفنانة وفاء مكى، وأنها أكدت بأنه صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام كامل مع إيقاف التنفيذ، بسبب الشهادة الزور لصالح وفاء مكى”.

وجديراً بالذكر، بأن قضية الفنانة وفاء مكى والخادمتين ظهرت على الساحة مرة ثانية بعد مرور أكثر من 20 عاماً، بعد أن أكدت الفنانة هند عاكف بأن الاعلامية ميار الببلاوى تمتلك دليل براءة وفاء مكى، وأنها تم تهديدها بإبنها إذا شهدت لصالح الفنانة.