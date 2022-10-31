ما هي مادة “الصودا آش” التي تحدث عنها رئيس الجمهورية وما هي استخداماتها

خلال انعقاد المؤتمر والمعرض الأول للصناعات الدولية بمركز مصر للمعارض الدولية، وبمناسبة مرور 100 عام على تأسيس اتحاد الصناعات المصرية، ذكر الرئيس في حديثه عن المشكلات التي تواجه الصناعات وذكر من ضمنها مشكلة استيراد مادة “الصودا آش” والتي تكلف الدولة ملايين الدولارات، لذا في هذا المقال سنتناول التعريف بمادة “الصودا آش” وما هي استخداماتها والصناعات التي تدخل بها تلك المادة.

ما هي مادة الصودا آش

مادة الصودا آش هي عبارة عن مركب كيميائي لكربونات الصوديوم، صيغته الكيميائية Na2Co3، هذه المادة لها أسماء عديدة فقد يطلق عليها رماد الصودا، أو صودا الغسيل، قد تكون على شكل بودر أبيض اللون، أول على شكل محاليل قلوية، أول على شكل معادن وتدخل في الصناعة من خلال القيام بعمليات كيميائية معقدة تسمي “سولفاي” لإنتاج كميات من كربونات الصوديوم، وتملك مصر كميات كبيرة من المادة الخام لإنتاج مادة الصودا آش وهي الملح، هذه المادة تدخل في الصناعة بنسبة من 15%: 30% وتستورد بالكامل من الخارج وتعتبر تركيا أكبر المصادر التي تورد هذه المادة إلى مصر بنسبة 80% من إجمالي الكميات المستورة.

ما هي استخدامات الصودا آش

تستخدم مادة الصودا آش في العديد من الصناعات والتي من أهمها ما يلي:–