ما هو السن القانوني للزواج في السعودية ١٤٤٤؟

التزاوج يعد أمرًا هامًا كتبه الله -عز وجل- على سائر المخلوقات؛ حتى تستمر الحياة بصورة طبيعية وتبقى الكائنات الحية على وجه الأرض دون انقراض، ولكن الزواج بين البشر ليس مجرد وثيقة أو عقد بين طرفين، بل هو رباط قائم على المودة والرحمة، ويتطلب الزواج أفرادًا عاقلين أسوياء، قادرين على تحمل مسؤولية الحياة وأعبائها، ومستعدين لاستقبال أفراد جديدة وتربيتهم تربية صالحة؛ لذا كان لا بد من وجود بعض الشروط التي تحكم الزواج، والتي تختلف من دولة إلى أخرى، وسوف نناقش اليوم أحد تلك الشروط وهو السن القانوني للزواج في السعودية ١٤٤٤.

قانون الزواج في المملكة العربية السعودية

وضعت المملكة العربية السعودية بقيادة وزارة العدل بمشاركة مجلس الشورى السعودي، قانونًا يحدد السن المناسب للزواج سواء للرجل أو المرأة، وهو ألا يقل عن ثمانية عشر عامًا، ومنع عقد القران لمن هم أقل من ١٥ عامًا، وما دون ذلك يُسمى بزواج القاصرات، وهو زواج الأطفال الغير مهيئين لاختيار الزوج المناسب لهم وغير قادرين على تحمل أعباء الحياة، وقد يعتبر زواج القاصرات أحد طرق استغلالهم عن طريق تزويجهم للكبار سنًا؛ لتحقيق المصالح والحصول على الأموال، فالمملكة العربية السعودية تسعى بأقصى جهد؛ لحماية الأطفال وإعطائهم كافة حقوقهم.

متطلبات عقد النكاح في السعودية

هناك العديد من المستندات والمتطلبات التي يجب توافرها؛ من أجل توثيق عقد الزواج في المملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك المتطلبات في:-

عمل فحص طبي واستخراج شهادة صحية قبل عقد النكاح.

إحضار صك الطلاق في حال كون الزوجة سبق زواجها.

وجود أطراف عقد النكاح وهم ولي أمر الزوج والزوجة.

وجود شهود على معرفة بالزوجين.

موافقة الفتاة على الزواج.

توفير عقد التوكيل الأصلي في حالة قيام ولي الأمر بالوكالة عن أحد الطرفين.

تسجيل الدخول وإدخال جميع البيانات المطلوبة عبر بوابة العقد الإلكتروني للزواج.

زواج القاصرات في السعودية

تناقلت بعض الصحف السعودية وجود حالات زواج قاصرات، أعمارهن تقل عن ثمانية عشر عامًا، وذلك على الرغم من تحديد وزارة العدل للسن القانوني، وقد تم إحالة تلك الحالات إلى مركز الحماية الأسرية، حيث إنه قد تتفاوت أعمار معظم حالات البلاغ ما بين ١٥ و ١٨ عامًا.