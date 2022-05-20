“كان بصحة جيدة “..فندق إقامة سمير صبري يكشف كيف حدثت الوفاة

أكد مصدر من داخل الفندق الذى كان يُقيم فيه الراحل سمير صبرى، وذلك فى تصريحات لجريدة “اليوم السابع”، على أن الحالة الصحية للراحل كانت جيدة جداً طول الفترة الماضية وكان فى خير حال، حتى فوجئ الجميع بالخبر المؤسف حول وفاة الفنان منذ ساعات قليلة.

وبعد صراع طويل مع مرض القلب توفى الفنان سمير صبرى اليوم أثناء إقامته بأحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة، بعد أن أتم عامه الـ 86، وعلى الفور تم إبلاغ أُسرته بالخبر ، وقد دخل الفنان إحدى المستشفيات الموجودة بمنطقة المهندسين منذ شهر فبراير الماضى، وأكد من حوله والمُقربون من أنه يُعانى من مشكلة كبيرة فى “الصمام الميترالى”، وقام وقتها بعمل قسطرة فى القلب.

وحرص الكثير من الفنانين والعاملين بمجال الفن على زيارة الفنان سمير أثناء فترة تواجده بالمستشفى ومنهم “الدكتور أشرف زكى، الفنانة إلهام شاهين، الفنان ميرفت أمين، الفنانة دنيا سمير غانم، رئيس إتحاد النقابات المخرج عمر عبدالعزيز”.

وجديراً بالذكر، بأن آخر ظهور للفنان سمير صبرى على شاشة التليفزيون فى مسلسل بعنوان “فلانتينو” بجانب النجم عادل إمام، وقد تم عرض المسلسل خلال السباق الرمضانى للعام قبل الماضى، وشارك الراحل سمير صبرى خلال الأعوام القليلة الماضية فى مجموعة من الأفلام أهمها فيلم “ديدو” وشارك الفنان البطولة كلاً من “بيومى فؤاد، كريم فهمى، محمد ثروت، أحمد فتحى”، وفيلم “المشخصاتى” الجزء الثانى بجانب الفنان تامر عبدالمنعم، وأيضاً فيلم “2 طلعت حرب”، والذى قام بإخراجه مجدى أحمد على.

ومن جانبه، فقد تُوفى اليوم 20 مايو الفنان سمير صبرى تزامناً مع الذكرى الأولى لوفاة صديق عمره الراحل سمير غانم، الأمر الذى أثار مواقع التواصل الاجتماعى مع الحدثين، حيث ظهرت الكثير من الرسائل على السوشيال ميديا منها ما يقوم بتوجيه رسائل حب وإشتياق للراحل سمير غانم وأُخرى رسائل تعزية سمير صبرى.