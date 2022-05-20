“في نفس اليوم والشهر”.. تشابه تاريخ وفاة سمير صبري مع صديق عمره الراحل سمير غانم

حالة من الألم والحزن عمت الوسط الفنى بأكملة اليوم الجمعة 20 مايو 2022، حيث هم الكثير ممن يعملون بالوسط الفنى منذ الصباح فى الإستعداد لإحياء الذكرى الأُولى لوفاة النجم سمير غانم ، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من العام الماضى بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وبعد مرور ساعات على بداية اليوم إذ بخبر وفاة صديق الراحل سمير غانم الفنان سمير صبرى، والذى تُوفى منذ ساعات بعد صراع طويل مع المرض.

وقام نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى منذ قليل، بإعلان خبر وفاة الفنان سمير صبرى وذلك من خلال تصريحاته لجريدة الوطن، وعلق قائلاً:ـ “توفى منذ قليل سمير صبرى.. البقاء لله”، وقامت أيضاً الاعلامية الشهيرة بوسى شلبى بنعية وإعلان خبر الوفاة من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، حيث قامت بنشر صورة للفنان وكتبت تحتها:ـ “البقاء لله”.

وبسرعة البرق تحولت مواقع التواصل إلى رسائل حب وإشتياق للراحل سمير غانم، ورسائل مليئة بالحزن لفراق الفنان سمير صبرى، وظهر تفاعل كبير مع الحدثين من قِبل الجمهور.

وجديراً بالذكر، بأن الراحل سمير صبرى قام بتوجيه رسالة إلى الراحل سمير غانم فى ندوة حضرها بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وتكلم خلال الندوة عن مدى صداقته وعلاقته بالراحل والكثير من الأعمال الفنية التى جمعتهما معاً.

وصرح خلال الندوة:ـ “يجمعنى بالراحل الاسكندرية.. محطة الرمل، وعشقنا للمسرح وكذلك صورنا على أفيشات، وأنا وسمير جمعنا هوا إسكندرية والعشق الشديد للفن ومصر، والعديد من الطموحات والأحلام، إحنا إشتغلنا مع بعض فى أكثر من 30 فيلم، وكمان إشتغلنا مع بعض فى اليونان بفيلم أهلاً يا كابتن، وكمان عملنا فى الصيف لازم نحب، وأحضان دافئة، وغيرها كتير من الافلام التى نالت إعجاب الجمهور”.