“مش لازم أستعرض عربياتى وطيارتى ولبسى وفانزاتى ليه بتعمل كده؟”.. طارق الدسوقي يوجه رسالة لـ محمد رمضان

قام الفنان طارق الدسوقى، بتوجيه رسالة للفنان محمد رمضان قائلاً:ـ “أنا مش حابب أتكلم عن أى زميل أو زميلة، وده علشان هناك جمهور ونقاد ولا يصح إلا الصحيح، وكمان خلينا نتفق مفيش شخص مش بيحب النجاح، ولو فى شخص ناجح وبيحافظ على نجاحه فأنا بحترمه، ولكن من المُمكن أن يوجد القليل من التحفظات على بعض تصرفاته وأفعاله، وأرى من وجهة نظرى بأن التعامل بطريقة أُخرى سيكون أفضل بكثير”.

وتابع الفنان من خلال بث مباشر مع جريدة “المصرى اليوم” وقال:ـ “ممكن ميسمعش وجهة نظرى ويقول أنا ناجح وبعمل كده، وكمان جمهورى بيزيد أسمع كلامك ليه.. الفنان محمد رمضان أنا عملت معاه مسرحية (فيه إيه يا مصر) وكانت بتتكلم عن الوحدة المصرية، ودى أول مرة لرمضان يقف فيها على مسرح الدولة، وهو كان نجم سينمائى مُتميز ساعتها”.

وأضاف:ـ “رمضان شاب لطيف وابن بلد وشاطر ومُجتهد وربنا فاتحها عليه، ولكن يجب عليك استثمار كل هذا، وده بمعنى إنك تكون البطل الشعبى اللى بيمثل الشاب المصرى بجد وخليك مُعبر عنه، وعلشان تعرف مين الشاب المصرى أقولك هو الجندى والعسكرى اللى واقف طول النهار فى الشمس بيحمى بلدنا ويدفع حياته تمن لده، وكمان هو عسكرى المرور والشاب الصغير أو الأمن المركزى اللى واقف طول النهار فى البرد يؤدى واجبه علشان شوية ملاليم، وكمان هو اللى بيشتغل 20 شغلانه علشان يعول أُمه وأبوه الكبار.. أكيد هما دول النماذج اللى لازم تعبر عنهم مش البلطجى اللى ماسك فى إيده سنجه، ومش اللى عمال يعرى جسمه ويعمل حركات”.

وأوضح:ـ “الرسالة التانية وهى سلوكك الشخصى والكلام اللى بيتاخد عليك، وده علشان إنت شخصية عامة.. مينفعش تستفز الناس ولازم تراعى مشاعرهم وظروفهم، ومش علشان ربنا إداك نعمة تعمل كده، ومش لازم استعرض لبسى وعربياتى وطياراتى وفانزاتى.. ليه بتعمل كده يا فنان؟، وكمان موقفك مع الطيار المصرى واللى حصل ساعتها كان ممكن الموضوع يخلص أسهل من كده بكتير، وكان مش هيكلفك كتير والناس كانت هتحترمك أكتر وهتشيلك فوق دماغها”.

وأكد:ـ :الفنان هو أساساً حال الناس، واللى بيعبر عنهم وعن أحلامهم وآلامهم، وده ميمنعش إنى ضد اى شخص يحاول يركب التريند ويجيب سيرة محمد رمضان على الفاضى، وأيضاً أنا ضد الفنان فى إنه يطلع يرد لأنه أحياناً بيرد بغلط زى ما عمل مع الفنان سميرة عبدالعزيز، وأنا عن نفسى سألونى أكتر من مرة توافق تشتغل مع الفنان فقلت اشمعنا”.

وأنهى طارق قائلاً:ـ “وبكل صراحة أنا بزعل أوى لما بلاقى كتير من الأعمال اللى مصروف عليها مليارات وتافهين وبيقولوا كلام عبيط ورسائل عكسية للناس، وبتحكى عكس اللى الناس بتعيشة.. الفلوس دى أولى تروح لصندوق تحيا مصر أو تكافل وكرامة”.