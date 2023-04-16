«معنديش حاجة اتكسف منها».. تامر حبيب يرد على تصريحات إيناس الدغيدى بخصوص ميوله المختلفة

قام السيناريست تامر حبيب، بالرد على تصريحات المخرجة إيناس الدغيدى الأخيرة، وذلك بخصوص ميوله المختلفة وأيضاً اتهامه بالمثلية الجنسية، وأشار تامر بأنه ليس لديه ما يُخفية وأن هذه ليس رأيها الشخصى.

وأكد حبيب، أثناء استضافته ببرنامج “حبر سرى”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية أسما ابراهيم، والذى يُذاع من خلال فضائية “القاهرة والناس”، وقال:ـ “إيناس الدغيدى من أكتر الشخصيات اللي بحبها على المستوى الشخصي والفني، وحقيقي هى صديقتي، والتصريحات اللي اتقالت على لسانها حصل فيها لعب بالمونتاج”.

وتابع السيناريست:ـ “وعموماً أنا معنديش حاجة اتكسف منها، وأنا مُتأكد إن تصريحات إيناس كانت رداً على كلام اتقال خلال الندوة، ولكن ده مش رأيها الشخصي، وكمان الناس قالت إني خدت موقف عدائي من إيناس بسبب هذه التصريحات، وده عكس اللي حصل لإننا اتقابلنا واتكلمت معاها وشرحت ليا وجهت نظرها وهى قالت كده ليه، وبعدها قابلت ناس كتير وقفت معايا، وحقيقي شكراً علشان الموقف ده بين ليا ناس كتير وظهر ليا كم الحب منهم”.

وتحدث تامر خلال اللقاء، عن أنه حاول الانتحار بسبب تناوله دواء التخسيس، حيث قال:ـ “حاولت مرة زمان انتحر بسبب تناولي دواء التخسيس، واللي كان السبب فى إني أتعرض لحالة اكتئاب شديدة، وبسببها كنت هموت نفسي”.

وأضاف:ـ “وأنا ساعتها كنت شغال محاسب وبشتغل حاجة مش بحبها، وكنت متوتر أوي وعندي طموح تاني خالص وأحلام تانية، وفى لحظة لاقيت نفسي بفكر فى الانتحار، وبعدها مباشرةً قررت أغير مسار حياتى وأتوجه للشئ اللي بحبه”.

وجديراً بالذكر، بأن المخرجة إيناس الدغيدى صرحت خلال ندوة صحفية، عن أن السيناريست تامر حبيب لديه ميول مختلفة، وأكدت بأن الجميع لديه علم بهذا الأمر، وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يؤثر على علاقتها به كأصدقاء.