“حالتها تدهورت وشعرها بيقع”.. شقيق سمية الألفى يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة

صرح السيد ألفى الألفى شقيق الفنانة المعروفة سمية الألفى، عن الحالة الصحية للفنانة وعن أنها تعرضت لأزمة صحية فى غاية الخطورة خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد بأن سمية تتلقى العلاج الكيماوى كل أُسبوع، وأن حالتها الصحية تدهور يوماً بعد يوم بسبب إصابتها بمرض السرطان.

وأكد شقيق الفنانة “سمية” فى تصريحات خاصة لجريدة “المصرى اليوم”، حيث قال:ـ “الفنانة سمية مريضة جداً وحالتها الصحية مُتدهورة تماماً، وهى دلوقتى موجودة فى البيت وتقوم بالمتابعة مع الطبيب المُعالج لها، وبتروح تاخد علاج كيماوى كل أُسبوع وبسبب الكيماوى شعرها بدأ يتساقط فور الإنتهاء من الجلسة، وكمان حالتها سيئة جداً ومُتأخرة فى المرض، والسرطان عندها ليس فى المراحل الأُولى، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعفو عنها، وأطلب من الجمهور ومُحبى الفنانة الدعاء لها بالشفاء العاجل”.

ومن المعروف، بأن الفنانة سمية الألفى قامت بإجراء عملية جراحية خطيرة جداً، وذلك بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة خلال الشهور القليلة الماضية، وقامت بإستئصال ورم خبيث فى منطقة الثدى.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة سمية الألفى كان آخر ظهور لها أثناء العرض الخاص للفيلم الشهير “ريتسا”، وكان يشارك الفنانة البطولة إبنها الفنان “أحمد فاروق الفيشاوى”، كما شاركه بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وكان من أشهرهم “أمير المصرى، محمود حميدة، يوسف عثمان، مى الغيطى، كارولين عزمى، مريم الخشت”، وغيرهم الكثير من الفنانين.

والفيلم تم تصوير أغلب مشاهده فى الإسكندرية، وتدور أحداثه حول ثلاث شخصيات مختلفة يجمعهم قصص الحب، والذى كان السبب فى أن يتخذوا الكثير من القرارات الخاطئة، والتى تسببت لهم فى المرور بالكثير من المتاعب، وقام بتأليف الفيلم مُعتز فبيحة وأنتجه أيمن يوسف وأخرجه أحمد يسرى.