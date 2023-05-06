سهير جودة عن أزمة حسن شاكوش بعد اتهامات زوجته له: «الجواز مش حفلة وهيصة وشوية شو»

قامت الاعلامية الجميلة سهير جودة، بالتعليق على الأخبار التى تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية، بخصوص حسن شاكوش وزوجته ريم صادق، وقيام زوجته بتحرير محضر ضده واتهامة بطردها من منزل الزوجية، وكذلك الاستيلاء على المنقولات الزوجية والشبكة وإيصال أمانة خاص بالمؤخر الصداق.

وأكدت الاعلامية، أثناء تقديمها لبرنامج “الستات”، والذى يُذاع من خلال فضائية “النهار”، وقالت:ـ “فكرة الجواز مش انبهار، ومش حفلة وهيصة وشوية شو وخلاص.. الجواز قصة تانية كبيرة ومختلفة، والانبهار مش بيصنع زواج ولكن بيصنع لقطة وبس، ولكن الزواج رحلة حياة ومشوار مش لقطة”.

وتابعت سهير:ـ “والسوشيال ميديا أكدت لينا إن فى مرض اجتماعي خطير أوي، وهو إننا دايماً بنصب أنفسنا حكام على غيرنا، ودايماً بنكون الحكماء الناصحين طول الوقت، وحقيقي لابد من اختفاء هذا المرض من بينا، وتحديداً فيما يخص حياة الأخرين”.

وأوضحت الاعلامية، بأنه فى حالة النزاعات الشخصية لا يعلم أحد السبب الحقيقى، وما يُقال وقتها لا يكون حقيقياً، وعلقت قائلة:ـ “الحديث عن مثل تلك الأمور من قِبل الناس، واهتمامهم بما يصنع الأصنام والاكاذيب والأضرحة الكاذبة”.

وواصلت سهير:ـ “ولو الناس بتقف عند الأشياء الخزعبلية العجيبة والغريبة، واللي طول الوقت بتبقى خارجة عن النص ومفيش حد يبص عليها أو ينشرها أكيد الوضع هيتغير، ولن يكون هناك الكوارث التى نحن فيها اجتماعياً”.

وأنهت حديثها وقالت:ـ “والدرس الأهم إن النهايات اخلاق، وكل اللي بيحصل بيبوظ قيم وأخلاق كثيرة نمتلكها، وأحسن شئ إن النهايات تكون كريمة ومُحترمة مثلما تكون البدايات محترمة”.