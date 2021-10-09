squid game بسبب رقم هاتف نتفيلكس تعدل مشاهد في مسلسل لعبة الحبار..فما القصة؟

تبث نتفليكس مسلسل squid game عبر منصتها وهو المسلسل الكوري الذي حظي على نجاح منقطع النظير في العالم أجمع وتدور قصة المسلسل عن بعض الاختبارات والتي كانت لعبة أطفال لتتحول إلى سلسلة من الأحداث التشويقية بين متسابقين لعبة الحبار، يعاني الكثير من لاعبي اللعبة من ضائقة مالية كبري ويتنافسون حتى نهاية أنفاسهم للحصول على مكافأة مالية كبرى.

squid game لعبة الحبار

مسلسل من تسع حلقات فقط ولكنه أظهر الكثير من أنماط الشخصيات المختلفة من حلال بعض الأسئلة التي توضح مدى شخصية اللاعبين من شخص أناني أو شخص مخلص وهكذا ويتنافسون حتى الموت للحصول على مبلغ قدرة 45.6 مليون دولار وسط أحداث متلاحقة من التشويق والإثارة وفي أثناء عرض أولى الحلقات حدثت بعض المواقف الغريبة منها ما حدث مع السيدة الكورية.

نتفلكس تعدل مشاهد في مسلسل لعبه الحبار بسبب سيدة كورية وهذه هي القصة

وفق “رويترز”القصة بدأت بآلاف الاتصالات الهاتفية على رقم سيدة كورية في أواسط العمر لتكتشف بعد ذلك أن رقم هاتفها مدون على بطاقات اللعب في المسلسل الكوري لعبة الحبار مما دفع الآلاف لإجراء مكالمة على سبيل اللعب ليرن الرقم لكونه رقم حقيقي ومن المفترض أن يكون الرقم المدون على الأوراق يكون رقم وهمي ولكن لسوء حظها أو حسن حظها أن خطأ فني نتج عنه كل تلك الاتصالات.

وقد أبلغت السيدة الشركة المنتجة للمسلسل عن الإزعاج بسبب هذا الخطأ لتبدأ الشرك في عرض تعويض مالي كبير على تلك السيدة بلغ قيمة العرض مليون وون كتعويض عن الإزعاج إلا أن السيدة رفضت العرض بحسب الوكالات العالمية ، كما ذكرت بعض الوكالات العالمية أن التعويض بلغ خمسه ملايين ووان، ولم تقم الشركة المنتجة بالتعليق.

مما دفع نتفليكس لتعديل المشاهد التي يظهر فيها الكروت المدون عليها الرقم كما طالبت المشاهدين بعدم الاتصال على الأرقام بغرض المزاح أو اللعب.