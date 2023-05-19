“بعدما فتحت قضية السيندريلا”.. شقيقة سعاد حسنى تُهاجم نادية يسرى: «هى مشتركة فى الواقعة ودلوقتي جاية تتكلم علشان التريند»

قامت جانجاه شقيقة الراحلة سعاد حسنى، بالتعليق على تصريحات نادية يسرى بخصوص فتح ملف قضية مقتل الراحلة مرة ثانية، وذلك بعد مرور أكثر من 20 عاماً على وفاتها.

وأكدت شقيقة الراحلة، من خلال تصريحات لها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “نادية يسرى كانت مجرد شاهدة باطلة على وفاة سعاد، ومش شايفة أبداً إن ليها الحق فى فتح القضية، واللي ليهم الحق بس هما اسرة الراحلة، ومن الاساس نادية مُتهمة فى مقتلها.. يبقى حق مين اللي هى عاوزة تجيبه وتقول عليها مظلومة؟”.

وتابعت جانجاه وقالت:ـ”ونادية يسرى مُشتركة فى الواقعة، ودلوقتي جاية تتكلم علشان تعمل تريند، وبتقول أي كلام علشان تاخد شو وشوية فلوس من ورا القضية”.

ومن جانبها، فقد سبق وكتبت نادية يسرى منشور من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وقالت فيه بأنها سوف تُعيد قضية الراحلة سعاد حسنى من جديد على الساحة، وأنها ستقوم بالكشف عن أوراق تحقيقات “ستولند يارد” حول الواقعة لأول مرة، وأوضحت بأنها ستقوم بنشر رسائل بخط يد السيندريلا تكشف فيها عن معاناتها النفسية، وأيضاً مرورها بأزمة مالية قبل وفاتها، وستُجيب عن الكثير من الاسئلة والاستفسارات التى كانت حديث الرأى العام وقت حدوث الواقعة.

وأكدت نادية، بأن هناك الكثير من الأشخاص يُتاجرون بهذه الواقعة من أجل مصالحهم الخاصة، ولهذا السبب قررت أن تسترد حقها ممن قاموا بظلمها، وعلقت قائلة:ـ “أنا متأكدة إن ربنا هو الحق العادل، وإنه هيكرمني وهيجبلي حقي منهم ومن كل شخص ظلمني وافترى عليا فى يوم من الأيام، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. بس خلاص قربت تخلص خالص إن شاء المولى عز وجل”.