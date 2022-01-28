بعدما اغضب أمه ورفع قضية ..وفاة نجل شريفه ماهر بعد خصومة أمام القضاء والإعلام

تُوفى صباح اليوم الجمعة “مجدى” الإبن الأكبر للفنانة شريفة ماهر، وفقاً لما قاله شقيقه “حليم” فى تصريحات خاصة، حيث قال:ـ “مات اليوم مجدى أخى الكبير.. ربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه ويجعل مأواه الجنة”، وصرح بأن شقيقه قام برفع دعوى قضائية مع باقى أشقائه ضد والدتهم الفنانة شريفة ماهر.

وأما عن أن الفنانة سوف تشارك فى مراسم تشيع الجنازة، فعلق قائلاً:ـ “أنا لحد دلوقتى مش عارف إيه اللى هيحصل.. أنا رايح لماما فى الطريق دلوقتى ومش عارف قرارها إيه”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة شريفة ماهر قام بينها وبين أولادها خلافات كثيرة مُؤخراً بسبب الميراث وتقسيم ممتلكاتها، والذى كان السبب فى تصدر إسم الفنانة شريفة إهتماما الجميع عبر مواقع البحث على جوجل وكذلك مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك بعد أن إعتزلت الفنانة الفن منذ سنوات طويلة.

ومن جانب أخر، فإن الفنانة شريفة كانت مُعتقده بدخولها مجال الفن فإن أبواب السعادة والفرح ستفتح فى وجهها، وتُعوضها القسوة والشدة التى عاشتها فى فترة الطفولة والمراهقة، ولكن بعد أن عُرفت وإشتهرت وقعت تحت يد “صلاح نصر” رئيس المخابرات العامة فى فترة الستينيات من القرن الماضى، ووقعت فى الشبكة التى كان يستخدمها لتجنيد الفنانات، والتى كان يُشرف عليها وقتها “صفوت الشريف”، الأمر الذى جعلها تترك الفن نهائياً وترتدى الحجاب وتقرر السفر إلى السويد حتى تبتعد عن هذه الأجواء.

ومن المعروف، بأن شريفة ماهر قدمت الكثير من الأعمال الفنية حيث قدمت ما يقرب 38 فيلماً سينمائياً، ومن أبرز تلك الأفلام “بلد المحبوب، أسرار الناس، غلطة أب، أنا بنت مين، إدينى عقلك، مجلس الإدارة، ظلمونى الحبايب، المقدر والمكتوب، كدت أهدم بيتى، فالح ومحتاس، تحيا الرجالة، إرحم دموعى، من رضى بقليله، إسماعيل ياسين فى البوليس”، وغيرها الكثير من الأعمال التى لاقت إعجاب الكثير من الجماهير.