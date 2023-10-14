تمارين وضع وتخطيط وتنفيذ الأهداف (الجزء الخامس)

في هذا الجزء سوف نستكمل التمرين الرابع والخاص بكيفية استخدام أوراق ونماذج تحديد الأهداف للتخطيط، حيث سبق أن عرضنا في الجزء الرابع المجموعة الخاصة بالأفراد، وأهم النماذج التي طرحناها النموذج الخاص بتحديد الأهداف لتقدير الذات، والنموذج الذكي لتحديد الأهداف (SMART+R)، ونموذج تحديد هدف فقدان وتقليل الوزن، ونموذج بناء وتكوين عادات جديدة، وفي هذا الجزء سوف نعرض نماذج التخطيط للمتزوجين.

المصدر: pexels.com

أفضل نماذج للتخطيط للمتزوجين:

وفيما يلي أربع نماذج هامة كما يلي:

نموذج تحديد الأهداف للزوجين (أ)

هذا النموذج يتم تصميمه لمساعدة الأزواج على تحديد أهدافهم المشتركة والعمل على تحقيقها معًا، وهي تتضمن مجموعة من الأسئلة والتمارين التي يمكن للأزواج استخدامها لتحديد أولوياتهم، ووضع خطط واقعية، وتتبع تقدمهم، ويمكن للأزواج استخدام ورقة العمل هذه لتحديد أهدافهم في أي مجال من مجالات حياتهم، بما في ذلك: (المالية – الصحة – العلاقة الزوجية – الأسرة – السفر – الترفيه… إلخ).

باستخدام ورقة العمل هذه، يمكن للأزواج التأكد من أنهم على نفس الصفحة وأنهم يعملون معًا لتحقيق أهدافهم المشتركة.

تعليمات عامة:

اطبع نسختين من هذا النموذج، فينبغي على كل من الزوجين إكمال الخطوتين 1 و2 و3 بمفرده، ويجب إكمال 4 معًا.

الخطوة 1:

يتم سرد عدة أبعاد للحياة في العمود الأول، لكل بُعد، قم بعصف ذهني للأهداف التي تريدها وترغب في تحقيقها، لذا لا تضع حدودًا لعدد أو طبيعة الأهداف التي تدرجها، وحدد الأهداف التي ترغب في استهدافها شخصيًا في العمود الثاني والأهداف التي ترغب في استهدافها معًا كزوجين في العمود الثالث.

أبعاد الأهداف أفكار الأهداف الشخصية أفكار هدف الزوجين هدف مالي: أمثلة لموضوعات الهدف: الميزانية والاستثمار، والادخار والشراء. أهداف الأسرة: أمثلة لموضوعات الهدف: تخطيط المنزل، تحسين المشاريع. هدف بدني: أمثلة لموضوعات الهدف: ممارسات صحية في الطعام والتوتر وإدارة الأسرة…… هدف اجتماعي: أمثلة لموضوعات الهدف: استضافة حفلة، التعرف على الجيران، والضيافة…… هدف روحي: أمثلة لموضوعات الهدف: حفظ الكتاب الديني، آيات، دعاء.. الخ. هدف زوجي & شخصي: أمثلة لموضوعات الهدف: الانضمام إلى النادي، والعثور على هواية، والقراءة لكتاب…..

الخطوة 2:

نظرًا لأن لديك وقتًا وطاقة محدودين، فمن المفيد بشكل عام تحديد عدد الأهداف التي تحددها، وضع في اعتبارك الأهداف التي حددتها في الخطوة 1، ابدأ بالعمود الشخصي، وضع دائرة حول أو ظلل هدف أو هدفين في كل هدف ترغب في استهدافه، وافعل نفس الشيء في عمود الزوجين، مع الأخذ في الاعتبار أنك ستقارن قريبًا أفكارك الخاصة بالأهداف الزوجية مع أفكار زوجتك أو زوجك للتوصل إلى توافق في الآراء.

الخطوة 3:

قارن جدولك من الخطوة 1 بجدول زوجتك:

أولًا: ناقش كلًا من أهدافك الشخصية مع زوجتك لدراسة ردود الفعل لبعضكم البعض فيما يتعلق بمدى ملاءمة هذه الأهداف، وقم بإجراء التعديلات اللازمة، وقم بتوثيق أهدافك الفردية في جدول الأهداف الشخصية ضمن الخطوة 4.

ثانيًا، مناقشة زوجتك للأهداف التي حددها كل منكما خلال الخطوة 1، لتعملا معًا لدمج أفكاركما للأهداف الثنائية، ثم استعد لتوثيقها في جدول أهداف الزوجين ضمن الخطوة 4.

الخطوة 4:

ضع ما يلي في الاعتبار أثناء توثيق أهدافك في جدولي الأهداف الشخصية والأهداف الزوجية (وهي موجودة في الجداول التالية).

يجب أن تكون الأهداف محددة وقابلة للقياس، على سبيل المثال، عبارة “تناول المزيد من الفاكهة” غامضة ويصعب تنفيذها، فإن عبارة “تناول ثمرتين من الفاكهة كل يوم” هي عبارة محددة وقابلة للقياس.

تأكد من تحديد التاريخ الذي ستحقق فيه الهدف، أو إذا كان إجراءً أو سلوكًا مستمرًا، فعليك أن تشير إلى عدد المرات التي ستكمله فيها، فعلى سبيل المثال، إذا كنت ستقوم بسداد دين، حدد التاريخ الذي ستدفع فيه مبلغ الدين، وبالمثل، إذا كان هدفك يتضمن الجري، فقم بتوثيق عدد مرات الجري ومدتها.

استخدم العمود الثالث في جدولي الأهداف الشخصية والأهداف الزوجية لتوثيق المهام المحددة التي سوف تساعدك على تحقيق النجاح، وتذكر أن تختار فقط العدد الذي تشعر أنه يمكنك التعامل معه وتحقيقه، ويمكن أن تضيف أهدافًا إضافية لاحقًا، وبمجرد تحديد أهدافك، قم بمراجعتها بشكل متكرر لإبقائها أما مخيلتك دائمًا.

أمثلة:

أبعاد الأهداف الهدف المهام الرئيسية للنجاح بدني تناول ما لا يقل عن ثمرتين من الفاكهة كل يوم. تحقق من الإعلانات كل أسبوع لمعرفة الفواكه المعروضة للبيع – ابحث عن وصفات الفاكهة الصحية. الجري مسافة ميلين في 4 أيام من كل أسبوع. تحديد رفيق الجري – شراء أحذية الجري الجديدة. مالي تبرع بجزء من عشرة للأعمال الخيرية. قم باستخدام دفع تلقائي أو إلكتروني للأعمال الخيرية. الانتهاء من سداد قرض بحلول نهاية العام. ادفع 300 جنيهًا إضافيًا كل شهر لسداد القرض.

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نموذج الأهداف الشخصية أبعاد الأهداف الهدف المهام الرئيسية للنجاح هدف مالي أهداف الأسرة هدف بدني هدف اجتماعي هدف روحي هدف زوجي & شخصي

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نموذج أهداف الزوجين أبعاد الأهداف الهدف المهام الرئيسية للنجاح هدف مالي أهداف الأسرة هدف بدني هدف اجتماعي هدف روحي هدف زوجي & شخصي

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نموذج تحديد الأهداف للزوجين (ب)

ما هي بعض الأشياء المفضلة لديك في هذا العام؟

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​ما هو التحدي الأكبر الذي واجهناه في زواجنا؟ هذا العام؟ ماذا تعلمنا منه؟ كيف يمكننا تجنب ذلك في العام الجديد؟

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ما هو الشيء الوحيد الذي قمنا به بشكل جيد هذا العام؟

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ما هي الأنشطة العائلية أو الإجازات التي نود القيام بها؟ العام الجديد؟ متى؟ ماذا علينا أن نفعل للتحضير؟

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هل نتوقع أي تغييرات كبيرة في حياتنا في العام الجديد؟ كيف سيؤثر ذلك على عائلتنا؟

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ما هو وضعنا المالي الحالي؟ كيف فعلنا مع ميزانيتنا هذا العام؟ هل نحن بحاجة إلى إجراء أي تغييرات في العام الجديد؟ ما هي الأهداف لدينا هذا العام مع التحيات إلى مواردنا المالية؟

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هل نتوقع أي مشتريات كبيرة في العام الجديد؟ متى؟

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هل هناك أي مشاريع منزلية نود القيام بها؟ أو نكملها؟ كيف نرتب أولويات تلك المشاريع؟

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اسم الزوج: ………………………. ما هي أهدافك وأحلامك الشخصية للعام الجديد؟ ماذا تحتاج لتكون ناجحا؟

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أسئلة إضافية:

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نموذج تحديد الأهداف الوظيفية (المهنية) للزوجين (ج)

ابدأ العمل مع زوجتك!

خطة العمل لتحقيق النجاح الوظيفي كزوجين

ورقة عمل الهدف والرؤية

الخطوة الأولى: الأهداف المهنية الخاصة بكل واحد منكم:

هدفك المهني على المدى القصير:

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هدف زوجتك المهني على المدى القصير:

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خطواتك لتحقيق هدفك:

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خطوات زوجك لتحقيق هدفه الخاص:

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هدفك على المدى الطويل:

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هدف زوجتك على المدى الطويل:

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الخطوة الثانية: ما هي الخطوات التي يمكننا القيام بها معًا لتحقيق أهدافنا؟

كيف يمكنك مساعدة زوجتك؟

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كيف سيساعدك زوجك؟

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الخطوة الثالثة: ما هي الرؤية التي لدينا لبعضنا البعض على المدى الطويل؟

رؤيتك:

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رؤية زوجك:

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الخاتمة:

في الختام، يمكن القول إن تحديد الأهداف هو عملية مهمة لكل فرد وزوجين، من خلال تحديد أهداف واضحة وقابلة للتحقيق، ويمكنهما التركيز على تحقيقها وتحقيق النجاح، فقد قدمنا في هذا الجزء مجموعة من النماذج المفيدة لمساعدة الأزواج على تحديد أهدافهم المشتركة، ويمكن استخدام هذه النماذج لتحديد الأهداف في أي مجال من مجالات الحياة بينهما والتوسع في استخداماتها، بما في ذلك الأهداف المالية والصحة والعلاقات والأهداف الشخصية والزوجية، والأهم أنها يمكن أن تساعد في تعزيز التواصل والتفاهم بين الزوجين، مما يؤدي إلى علاقة أقوى وأكثر سعادة.

وفيما يلي بعض النصائح الإضافية لتحديد الأهداف للزوجين:

خصص وقتًا لمناقشة أهدافكما معًا.

كن واقعيًا بشأن أهدافكما.

حدد إطارًا زمنيًا لتحقيق أهدافكما.

اتبع تقدمكما وقوما بإجراء التعديلات اللازمة وقت الحاجة.

من المهم أن يتذكر الأزواج أن تحديد الأهداف هو عملية مستمرة.