“علمنى درس بكل اللى إتعلمته فى حياتى”.. أهم تصريحات صفاء الطوخى عن عادل إمام

أكدت الفنانة المعروفة والجميلة صفاء الطوخى، على أن تجربتها مع الزعيم عادل إمام كانت تجربة عظيمة جداً، حيث أنها شاركته فيلم “بخيت وعديلة” حينما كانت تدرس بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وعملت معه أيضاً فى المسلسل الشهير “العراف” وكذلك مسلسل “أُستاذ ورئيس قسم”.

وصرحت الفنانة، وذلك من خلال إستضافتها ببرنامج “فى المساء مع قصواء”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية “قصواء الخلالى”، والذى يذاع عبر فضائية “cbc” وقالت:ـ “فى أول تصوير ليا فى مسلسل (أُستاذ ورئيس قسم) الفنان عادل إمام علمنى درس كبير، وبعدين عملنا المشهد وأثناء التصوير طلب نوقف شوية، وقال تعالى عاوزك، ولما رحت قالى إنتى بتمثلى قدام عادل إمام مينفعش لازم تبقى أقوى منى بالموقف ده والشخصية دى.. حاولى تنسى إنك واقفه أمام عادل إمام.. مينفعش تبقى شيفانى عادل إمام ، وياريت نخرجه من البلاتوه خالص.. نركز شوية فى الشخصية اللى إنتى بتقدميها”.

وأكملت صفاء:ـ “الدرس ده مش ممكن أنساه طول حياتى فهو بمثابة كل ما تعلمته طوال مشوارى الفنى، وعلى فكرة هو كان أول واحد يصل إلى البلاتوه، ويحفظ دوره كويس أوى ويجهز بشكل دائم، وكمان إلتزامه يخلينى أبذل كل ما فى وسعى، والفنان علمنى حاجة حلوة أوى وهى إحترام الصغير قبل الكبير”.

وفى نفس السياق، فقد أكدت الفنانة صفاء الطوخى بأنها تحترم وتُقدر كثيراً خصوصيات كل ممثل، وهذا لأن كل فنان له حسابته الخاصة وأن الفنانة ليس لديها حسبة أُخرى الأمر الذى لم يضعها فى أزمات طول حياتها، وعلقت:ـ “طول عمرى ما حسبتها فلوس أو دور كبير أو تواجد أكتر، وعمرى ما عشت لحظة إختيار أعمل ده ومعملش ده.. أنا بحسم الشخصية من أول يوم تتعرض عليا فيه”.