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بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل التشويقي الغرفة 207 يتصدر الترند

محمود الشريف

عرضة منصة شاهد الحلقة الأولى من مسلسل الغرفة 207 أحدث إصدارات المنصة عن رواية للكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، ومن إخراج محمد بكير، وبمشاكة كوكبة من نجوم الوسط الفني، وبعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل على منصة شاهد تصدر محركات البحث في الدول العربية.

الغرفة 207

تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق والرعب عن قصة حدثت في عام 1968، داخل فندق أصر صاحبه على بقاء الغرفة 207 بالرغم من الأهوال التي تدور فيه من الرعب والإثارة، حيث أودت بحياة كل من عاش فيه، حيث دخل كثيرون إلى الغرفة 207، لكن القليل منهم فقط تمكنوا من الفرار منه، حاملين ذكريات ما حدث لهم فيها بالإضافة إلى ذكريات لم يجرؤوا حتى على الإفصاح لأي أحد بها، والبطل لم يستمع للتحذيرات ولم يهتم بما تخفيه الغرفة له، لذلك لم يلتزم بمكانه خلف طاولة الاستقبال.

مسلسل الغرفة 207
مسلسل الغرفة 207

بعد ذلك يدخل الغرفة ليقلب حياته كلها رأسًا على عقب، ويبدأ في اكتشاف أسرار الغرفة، ثم أسرار حياته وماضيه، وفي كل مرة يتعين عليه دفع ثمن كل حقيقة يكتشفها، وما حدث لجمال الصواف في الغرفة 207 وقع مع آخرين ثم بعد ذلك تتوالى الأحداث والصراعات.

مسلسل الغرفة 207
مسلسل الغرفة 207
محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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