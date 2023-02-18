ريهام عبدالغفور رفضت تقديم السيرة الذاتية لـ فاتن حمامة.. لهذا السبب

على الرغم من التشابه الكبير، والذى لاحظه الجمهور بين الراحلة فاتن حمامة وبين الفنانة الجميلة ريهام عبدالغفور، إلا إنها رفضت أن تُقدم السيرة الذاتية لها، وأشارت إلى أنها جسدت دورها كضيفة شرف فى أحد المسلسلات.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “The Insider بالعربى”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية رندا جبر، وقالت:ـ “الراحلة فاتن حمامة على راسى من فوق، وبجد ده شرف كبير ليا، وكمان أنا عملت دور فاتن حمامة كضيفة شرف بمسلسل (العندليب)”.

وتابعت الفنانة:ـ “وبصورة عامة مش بحب تقديم الأعمال التى تتناول شخصيات وسيرة ذاتية، وده علشان أنا معنديش قدرة على تقليد الآخرين، ولما تعملى لحد معروف لازم يكون عندك موهبة التقليد، علشان تعرفى تقلدى لغة الجسد الخاصة بالشخصية الحقيقية، والناس عرفتها وتحب تشوفها بالطريقة التى تعرفها عنها”.

ومن جانبها، فقد تلقت الفنانة ريهام عبدالغفور إشادات بتنوع الكثير من الأدوار مؤخراً، وذلك من خلال 5 أعمال عُرضت لها فى أوقات مُتقاربة، وهى “وش وضهر، ومنعطف خطر، والغرفة 207، وأزمة منتصف العمر”، والتى عُرضت جميعها على منصة “شاهد vip”، وأيضاً مسلسل “الأصلى” من خلال قناة “dmc” ومنصة “Watch It”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة ريهام عبدالغفور أثارت الجدل بسبب الشخصية التى تُقدمها بمسلسل “أزمة منتصف العمر”، بسبب الموضوع الجرئ للعمل، وطبيعة العلاقة التى تربطها بزوج ابنتها، والذى يلعب دوره فى المسلسل الفنان المعروف كريم فهمى”.

وشارك الفنانة بطولة المسلسل كلاً من “كريم فهمى، وهند عبدالحليم، وعمر سعيد، ورشدى الشامى، ورنا رئيس، وركين سعد”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والعمل معالجة درامية كريم العدل وكريم فهمى، ومن تأليف أحمد عادل ومن إخراج كريم العدل.