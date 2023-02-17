ريهام عبدالغفور عن دورها بـ “أزمة منتصف العمر”: «الواقع صادم ومعنديش مشكلة إن أدوارى تكون خارج الصندوق»

كشفت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن كواليس مشاركتها فى المسلسل الشهير “أزمة منتصف العمر”، بعد أن حقق الكثير من النجاح خلال الفترة الماضية، وأشارت الفنانة إلى أن ما يعرضه المسلسل أبسط بكثير مما يوجد على أرض الواقع.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “يحدث فى مصر”، والذى يقوم بتقديمة الاعلامى شريف عامر، والذى يُذاع من خلال فضائية “mbc مصر”، وقالت:، “الواقع اللى الناس عايشاه صادم أكثر من أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر، وحقيقى بحب أدوارى تكون خارج الصندوق، والتخويف مصدره إن الفكرة غير تقليدية وجريئة أوى”.

وتابعت الفنانة:ـ “وبجد أول مرة أخوض تجربة إن زميل مشارك ليا هو اللى يكتب، وكريم فهمى بيشتغل لمصلحة العمل، ودور فيروز فى العمل من أكتر الأدوار اللى حبتها، وحقيقى مبسوطة أوى من رد فعل الجمهور على المسلسل”.

وأنهت الفنانة حديثها وقالت:ـ “والحياة فيها نماذج أصعب بكتير من اللى اتقدمت فى العمل، وأنا بسأل نفسى فى اليوم أكتر من 500 مرة هو إيه اللى هيحصل لـ فيروز فى الحلقات القادمة، وبجد معنديش أى مانع فى إنى أقدم أى عمل درامى خارج عن المألوف”.

وجديراً بالذكر، بأن أحداث مسلسل “أزمة منتصف العمر” تدور حول فيروز، والتى تقوم بتجسيد شخصيتها الفنانة ريهام عبدالغفور خلال أحداث المسلسل، والتى قررت الزواج من عزت على الرغم من فارق السن بينهما، إلا أنها تقع فى حب زوج ابنته عمر، ويقوم بتجسيد شخصيته الفنان كريم فهمى، حيث تتسبب علاقتهما فى السر بإثارة الكثير من المشاكل.

وشارك الفنانة، بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “كريم فهمى، وهند عبدالحليم، ورنا رئيس، وركين سعد، عمر سعيد”، والمسلسل من تأليف أحمد عادل سلطان ومن إخراج كريم العدل.