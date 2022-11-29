ريهام عبدالغفور عن بداية عملها بالتمثيل: إتنازلت كتير وفى النهاية ندمت

أثارت الفنانة الجميلة ريهام عبدالغفور الكثير من الجدل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تصريحاتها عن أنها ندمت كثيراً على تقديم بعض الأعمال السينمائية، وأكدت على أنها وافقت من أجل تواجدها على الساحة الفنية فقط.

وصرحت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “صاحبة السعادة”، والتى تقوم بتقديمة الفنانة والاعلامية إسعاد يونس، والذى يُذاع من خلال فضائية “dmc”، وقالت:ـ “فى أعمال كتير مكنتش موافقة عليها بس كنت بعملها علشان تواجدى على الساحة الفنية، ووالدى كان دايماً بيرفض بس مكنش بيحب يزعلنى، وأنا كنت بحب أخد رأيه فى كل حاجة، ولكن أنا كنت بصمم على ده وفى النهاية ندمت كتير”.

وكشفت عبدالغفور فى حوار سابق لها ببرنامج “يلا نحكى”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية جومانا بو عبيد، والذى يُذاع عبر فضائية “LBC” اللبنانية، على أنها لم تُقدم خلال السنوات الأخيرة الماضية أى عمل لم تكن مُقتنعة به، على الرغم من أنها مرت بالكثير من الأزمات المادية، حيث أن العمل بالفن مهنتها الوحيدة ولا يوجد لها أى مصدر دخل أخر.

وقال الفنانة:ـ “فى بداية عملى بمجال التمثيل مكنتش موافقة على بعض أعمالى، ولكن فى آخر 7 سنوات مكنتش بقبل أى دور سواء كان كمالة أو أكل عيش، وده بالرغم من إن الفن المهنة الوحيدة اللى أعرفها، والموضوع ده عملى أزمات مادية كتير فى حياتى”.

ورداً على سؤالها عن كيفية العلم بأن الدور لا يناسبها قالت:ـ “فى فيلم عملته من فترة اسمه (بالعربى سندريلا)، ومكنتش حابه التجربة دى والفيلم لم يضف لمسيرتى الفنية شئ بل بالعكس”.

ومن جانبه، فقد قامت الفنانة إسعاد يونس فى وقت سابق بنشر مجموعة من الصور التى تجمعها بـ ريهام عبدالغفور أثناء كواليس تصوير الحلقة، من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “انستجرام”.