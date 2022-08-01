رضا حامد باكيا: عادل إمام قطع عيشي وطردني بسبب وشاية وابني بيدور علي شغل ليا

قام الفنان رضا حامد بالبكاء على الهواء، وذلك أثناء تحدثه عن استبعاده من المسرحية الشهيرة “بودى جارد”، وعدم الظهور فى النسخة المصورة تليفزيونياً، وأكد بأن الفنان عادل امام قام بطرده بعد وشاية تضمنت كلاماً غير لائق، وأوضح الفنان بأنه لا يجد عمل حالياً ويقوم نجله بالبحث عن عمل يناسبه.

وتابع رضا حامد خلال اللقاء الذى جمعه بالاعلامية ياسمين عز، والتى تقوم بتقديم برنامج “كلام الناس”، والذى يُذاع عبر فضائية “MBC مصر” وقال:ـ “إشتغلت مع الزعيم 9 سنوات، وفى ناس قالتلوا كلا مش صحيح عنى فقام باستبعادى من مسرحية بودى جارد، وتم استبعادى من تلك النسخة”.

وأضاف الفنان:ـ “عادل امام فنان تاريخه كبير، وربنا يعفو عنه فى ظروفه الصحية الحالية، وفى أحد المواقف على المسرح قالى ياواد يا رضا إنت مُمثل جامد أوى، وأنا مهما حصل من اختلاف بينى وبينوا مقدرش أجيب سيرتوا غير بالخير، وكما إحنا إتعلمنا منو كتير فى الكوميديا والتمثيل”.

وأنهى الفنان رضا وقال:ـ “أنا بقالى فترة مش شغال ومفيش مصدر رزق، وكمان ابنى قلقان عليا وشايف إنى فنان موهوب ومش شغال على الرغم إنى فى ممثليين كتير شغالين عادى، لدرجة إن ابنى بقا بيدور ليا على شغل وقام بالتواصل مع المؤلف المعروف عبدالرحيم كمال على الفيس وطلب منوا يشغلنى، وكمان عبدالرحيم قال إنى فنان مُحترم، وإن شاء الله هيكون فى تعاون بيننا فى الفترة القادمة”.

وجديراً بالذكر، بأن رضا حامد شارك فى الكثير من الأعمال الفنية أشهرها فيلم “عمر وسلمى” بجانب الفنان تامر حسنى، ومسلسل “عزمى أشجان” مع إيمى سمير غانم وحسن الرداد، وشارك أيضاً فى فيلم “ركلام” مع الفنانة الجميلة غادة عبدالرازق، وكانت آخر أعماله مسلسل “الزوجة 18″، وذلك فى السباق الرمضانى لعام 2019 والذى ظهر فيه كضيف شرف مع الفنان حسن الرداد.