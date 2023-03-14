رانيا يوسف مهاجمة نادية الجندى: «مش مقياس للنجومية»

أثارت الفنانة الجميلة رانيا يوسف، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن ظهرت فى البرومو الرسمى لبرنامج “حبر سرى”، والذى من المقرر له أن يُعرض فى رمضان، من خلال فضائية “القاهرة والناس”.

وأكدت الفنانة رانيا، خلال البرومو وقالت:ـ “الفنانة نادية الجندى مش مقياس للنجومية، وأنا لو إتجوزت رجل أعمال أو منتج ممكن أخليه ينتجلى شغل بعد ربع ساعة”.

ويشار إلى ان الفنانة نادية الجندى والفنانة رانيا يوسف، كانتا قد تزوجتا من المنتج المعروف محمد مختار، حيث كانت الزوجة الأولى نادية الجندى، وانفصلا عن بعضهما وتزوج من رانيا يوسف على الرغم من فارق السن بينهما، وعاشت معه نحو 12 عام وأنجبت منه ابنتيها ثم انفصلا.

وجديراً بالذكر، بأن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل بعنوان “عالم تانى”، والذى تم عرضه فى يناير الماضى، وشارك الفنانة بطولة العمل “فريال يوسف، وأيمن عزب، ومصطفى حشيش، ومروة عبدالمنعم، وصوفية، وسمير صدقى، وفراس سعيد، وتميم عبده، وإلهام عبدالبديع، ونضال الشافعى”، والعمل من تأليف إسلام يوسف ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.

وكانت الفنانة رانيا، قد انتهت مؤخراً من تصوير مشاهد فيلم بعنوان “ورد ريحان”، ونشرت صورة من كواليس العمل من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، وعلقت على الصورة وقالت:ـ “آخر يوم فى تصوير فيلم ورد ريحان”.

وتدور أحداث العمل فى إطار تشويقى، حيث تم تصوير مشاهده فى “أبوظبى” بدولة الإمارات العربية الشقيقة، ومن المُقرر له ان يُعرض خلال الفترة القادمة على شاشات السينما، ويشارك الفنانة بطولة الفيلم كلاً من “نانسى صلاح، وأحمد الفيشاوى، ونبيل عيسى، وعمرو عبدالعزيز”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل.