“والدى عمره ما فكر يجيب والد وخلد اسمه بنفسه”.. رانيا فريد شوقى تثير الجدل بسبب تصريحاتها

تحدثت الفنانة الجميلة رانيا فريد شوقى، عن وحش الشاشة المصرية والدها الفنان الراحل فريد شوقى، وأكدت:ـ “أتحدى إن كان هناك أى عمل للفنان فريد شوقى إنتصر فيه الشر على الخير فى النهاية”.

وتابعت رانيا، وذلك خلال اللقاء الذى جمعها بالاعلامية إنجى أنور، والتى تقوم بتقديم برنامجها الشهير “مصر جديدة”، والذى يُذاع من خلال فضائية “ETC” مساء أمس الاثنين، عن أن والدها لم يُفكر على الإطلاق فى إنجاب الأولاد، وعلقت قائلة:ـ “هو خلد اسمه بنفسه، ولم يُفكر مطلقاً فى إنجاب ولد”.

وأوضحت الفنانة، حينما سؤلت عن من يستحق من الجيل الحالى أن يُلقب بالملك “تعليقاً على لقب والدها فردت:ـ “من يستحق لقب الملك فى الوقت الحالى إثنين النجم محمد صلاح والكينج محمد منير”.

وتحدثت الفنانة خلال اللقاء، عن حقيقة الشائعات التى تم تداولها بخصوص إتهام الكثير لوالدها بالبخل قائلة:ـ “وحش الشاشة الراحل فريد شوقى كان أبعد ما يكون عن البخل، ولكن نجاحه فى إتقان دوره فى مسلسل (البخيل وأنا) الناس صدقت وطلعوا عليه الكلام ده، ولكن هذا عكس الحقيقة تماماً”.

وجديراً بالذكر، بأن آخر ما قدمته الفنان رانيا فريد شوقى مسلسل بعنوان “أبو العروسة”، والذى حقق الكثير من النجاح من خلال الموقع الشهير “جوجل”، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “سيد رجب، سوسن بدر، محمد عادل، خالد كمال، نرمين الفقى”، وقام بتأليف المسلسل وإخراجه هانى كمال.

وتدور أحداث المسلسل حول مواجهة عبدالحميد الموظف بعد أن خرج على المعاش مشاكل زواج ابنته هاجر، والتى لا تزال تدرس بالجامعة ومخاوفها النفسية، وكذلك مشاكل ابنته الكبيرة زينة زوجة طارق، وإضافة إلى ذلك مشاكل نجله أكرم مع خطيبته وقراره بترك العمل، وأخيراً مشاكل ابنه الأصغر مرزوق.