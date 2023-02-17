“حساس ويخوف”.. رنا رئيس عن دورها بمسلسل “أزمة منتصف العمر”: «رفضت الدور 3 مرات»

كشفت الفنانة الجميلة رنا رئيس، عن كواليس رفضها لتجسيد شخصية فيروز فى المسلسل الشهير “أزمة منتصف العمر” ثلاث مرات، وأشارت إلى أنها كانت تخاف بشدة من العمل بعد أن قامت بقراءة السيناريو.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “أسرار النجوم” أمس الخميس، والتى تقوم بتقديمة المذيعة إنجى على، والذى يُذاع من خلال إذاعة “نجوم إف إم”، قائلة:ـ “صعوبة المسلسل فى الشخصية والقصة، وخصوصاً بأن الموضوع كان حساس بصورة أرعبتنى، لدرجة إن دماغى كانت مش قادرة تستوعب إن ده ممكن يحصل”.

وأما عن أصعب مشاهدها بالمسلسل، علقت قائلة:ـ “المشهد اللى الناس هتشوفه كمان ساعات، وده مع عرض الحلقة الجديدة، واللى هيكون بينى وبين الفنان كريم فهمى والفنانة ريهام عبدالغفور، وحقيقى الناس عاشت مع القصة والنقد حاد، ولكن الظروف الصعبة هى من جعلت فيروز مكبوته بالشكل ده”.

وأوضحت رنا رئيس:ـ “وبجد رفضت الدور ومكنتش مستوعبة الفكرة، ولكن هى قصة واقعية وحقيقية وتحدث كل يوم فى مجتمعنا، ولكن إحنا فى الكثير من الأحيان مش بنحب نُلقى الضوء على المشاكل الموجودة داخل المجتمع المصرى”.

وجديراً بالذكر، بأن أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل “أزمة منتصف العمر”، شهدت الكثير من الأحداث المثيرة والشيقة، حيث نالت إعجاب الكثير من الجماهير والذى بات يتساءل عن مصير أغلب الشخصيات، مثل “عزت، ورشدى الشامى” بعد العلم بحمل فيروز على الرغم من أنها لم تنجب، وكذلك مريم بعد معرفتها بالحقيقة وأن فيروز ليست والدتها، وما ستقوم هند بفعله بعد صدمتها مرة أخرى برفض عمر لها.

وإنتهت الحلقة الحادية عشر والجميع يشعر بخيبة أمل، حيث سيطر إحساس الحيرة والخوف على “فيروز وعمر”، وسط حالة كبيرة من الغموض التى تسيطر على مصير جنينهم.