رامى رضوان عن المقارنة بين سمير غانم وعادل إمام: «الكثير من الجمهور بيقع في فخ المُقارنة بينهما»

قام الاعلامى رامى رضوان، بالرد على مُقارنات الجمهور والتى تم تداولها خلال الفترة الماضية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى بين الراحل سمير غانم والزعيم عادل إمام، وأشار بأنه لا يجب المُقارنة بينهما وأن لكل واحد منهما مدرسته الكوميدية المستقلة بذاتها.

وأعرب الاعلامى، عن بالغ استيائه من المقارنات الموجودة على السوشيال ميديا بين الاثنين، وذلك أثناء تقديمة لبرنامجه “مساء dmc”، والذى يُذاع من خلال فضائية “dmc”، وقال:ـ “بجد أنا حزين جداً من اللي بشوفه على مواقع التواصل، والمقارنة بين الراحل سمير غانم والفنان عادل إمام، وده علشان لكل واحد فيهم مدرسته الكوميدية الخاصة به، ولا يجب أبداً المُقارنة بينهما نظراً لقيمتهما الفنية”.

وتابع رامى:ـ “والأيام اللي فاتت عادل إمام كان حاضر على تويتر بـ هشتاج الزعيم بمناسبة عيد ميلاده الـ 83، وكمان الراحل سمير غانم كان حاضر بمناسبة ذكرى رحيله، والكثير من الجمهور كان بيُقع في فخ المقارنة بينهما”.

وواصل الاعلامى:ـ”وده بمعنى لما تيجي تقول عادل إمام وتستحضر سيرة سمير غانم ما ينفعش تقارن بينهم، وده علشان ده مدرسة والتاني مدرسة مستقلة ومختلفة تماماً، ولولا اختلاف الآراء لبارت السلع، وحصل مقارنات على مواقع التواصل إن مين الأفضل ومين كوميديان أكتر؟”.

وأضاف رضوان:ـ “وطبعاً مفيش شخص عاقل يصنف ويقول مين أقوى من التاني، ولكن اللي المفروض نقوله نعمه من ربنا عز وجل إنه اعطانا اتنين بهذا الحجم، وتأثيرهم اللي تخطى حدود مصر ووصل إلى العالم العربي بأكمله وتخطاه أيضاً”.

وأنهى رامى رضوان حديثه عن الراحل سمير غانم، وعلق قائلاً:ـ “وأنا مش هقول إن شهادتي مجروحة، وده علشان شهادتي زي شهادة الملايين بمصر والوطن العربي، وإحنا اتربينا على اعمال الراحل سمير غانم وفوازيرة، وبقى جزء كبير من قاموسنا مبني على افيهات الراحل، وبجد الكوميدية بتاعته كانت مدرسة مستقلة بذاتها، وكان لما بيقول كلمة عادية كنا بنُوقع من كتر الضحك”.