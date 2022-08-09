بعد التألق والإبداع.. تعرف على سبب رفض رجاء حسين العمل مع يوسف شاهين

رحلت الفنانة رجاء حسين عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 9 من شهر أغسطس لعام 2022، عن عمر يناهز 84 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وتركت لنا الكثير من الأعمال الفنية الجميلة والتى أثرت بها مكتبة الفن وأسعدت بها مُحبيها وجمهورها.

وفى عام 1976 كانت بدايتها الفنبة عندما اختارها الراحل يوسف شاهين للمشاركة فى فيلم “عودة الإبن الضال”، حيث أن المخرج يوسف يُعتبر واحد من أشهر الشخصيات التى أثرت فى الفنانة خلال مشوارها الفنى، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال الرائعة.

ومن أشهر الأعمال التى جمعت رجاء حسين بـ المخرج يوسف شاهين:

ـ فيلم “حدوته مصرية” حيث يتناول هذا الفيلم السيرة الذاتية للفنان تحت مُسمى “يحى شكرى مراد”، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “يسرا، نور الشريف، محمد منير، ماجدة الخطيب، سهير البابلى”، وغيرهم الكثير من الفنانين.

ـ وشاركت أيضاً بفيلم “عودة الإبن الضال”، ويُعد هذا الفيلم إثباتاً لقدرات الفنانة رجاء الفنية، وكان لها الكثير من الحظ أن تتعلم من المُخرج يوسف شاهين، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “محمود المليجى، شكرى سرحان، ماجدة الرومى، هدى سلطان، هشام سليم”، وقد حقق الفيلم الكثير من النجاح.

ـ وشاركت الفنانة رجاء حسين فى فيلم “العصفور”، والتى تدور أحداثه قبل وقوع نكثة 1976، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “مُحسنة توفيق، محمود المليجى، محمود قابيل، مريم فخر الدين، صلاح قابيل، سيف عبدالرحمن، على الشريف”.

وعلى الرغم من النجاحات الكثيرة التى حققتها رجاء بجانب المخرج يوسف شاهين، إلا أنها قررت فجأة عدم تقديم الأفلام السينمائية معه فيما بعد، وكان من أشهرها فيلم “المهاجر”، وأكدت الفنانة فى تصريحات تليفزيونية سابقة لها وقالت عن يوسف شاهين:ـ “إنسان أنانى أوى وعاوز الفنان منا له لوحده، وأنه كان دائما ما يطلب من الفنانين أن يتهتهوا وهم يؤدون أدوارهم”.