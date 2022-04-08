“سيرة مراتى على كل لسان”.. أول تعليق من زوج رحمة أحمد عقب ظهورها فى مسلسل “الكبير أوى”

تصدر إسم الفنانة الجميلة رحمة أحمد خلال الساعات القليلة الماضية، محركات البحث على جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل “الكبير أوى” الجزء السادس، والتى شهدت تقديمها عدد كبير من المشاهد الكوميدية بين الفنان الشهير أحمد مكى وزوجته الفنانة رحمة أحمد بسبب أولاده.

وقام زوج الفنانة أحمد منصور بالتعليق مازحاً على نجاح زوجته الفنانة رحمة فى المسلسل قائلاً:ـ “أنا شوفت الحلقة وبعدها روحت الشغل.. ولما رجعت لاقيت سيرة مراتى على كل لسان”.

ومن المعروف، بأن أحداث الجزء السادس من المسلسل الشهير “الكبير أوى”، قد شهد مجموعة كبيرة من نجوم الفن وكذلك انضمام شخصية جديدة للأبطال المعروفين فى المسلسل والذين تعود الجمهور على مشاهدتهم من خلال الأحداث، وهى “مربوحة” إبنة شقيقة عوض الميكانيكى والتى قام الكبير فى هذا الجزء بالزواج منها لتقوم بمراعاة أولاده “جونى، العترة”، حيث أن الفنانة رحمة أحمد تقدم دور جديد لم يكن موجود فى الأجزاء الخمسة السابقة، وذلك فى ظل غياب زوجته الشهيرة “هدية” عن دوار الكبير مدة ستة أعوام بسبب مرضها.

وجديراً بالذكر، بأن مسلسل “الكبير أوى” الجزء السادس بطولة كلاً من “أحمد مكى، محمد سلام، رحمة أحمد، مصطفى غريب، الطفل عبدالرحمن طه، حاتم صلاح، هشام اسماعيل، بيومى فؤاد”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف واشراف عام على السيناريو والحوار “محمد عز الدين، مصطفى صقر”، وقام بإنتاج المسلسل شركة سينرجى، وقام على إخراجه أحمد الجندى، وتدور أحداث هذا الجزء فى إطار مجموعة من الأحداث والتى لم يعتاد الجمهور على متابعتها، حيث أنه يحدث بينه وبين زوجته زاده مجموعة من الخلافات والمفارقات بسبب صعوبة التعامل مع اولاده فى إطار كوميدى.