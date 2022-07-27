بعد إثارتها الجدل وقبولها هدية “شبل أسد”.. رغدة توجه رسالة شديدة اللهجة لـ كارول سماحة

قامت الفنانة رغدة، بتوجيه رسالة شديدة اللهجة للمطربة كارول سماحة، وذلك بعد أن قامت كارول بالاعلان عن حصولها على أسد صغير “شبل” من الملحن محمد رحيم كهدية لها فى عيد ميلادها.

وعلى الفور إنهالت التعليقات على كارول حيث كانت أغلبها إنتقادات من قِبل جمهورها وبعض زملائها بالوسط الفنى، وخصوصاً بأن مثل تلك الحيوانات تحتاج إلى وقت طويل ومجهود كبير وخطوات معينة وتركيز أكبر.

ومن جانبه، فقد قامت الفنانة رغدة بكتابة منشور من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وقالت:ـ “عزيزتى كارول سماحة أولاً حابه أهنئك بعيد ميلادك، وأتمنى لكى دوام الصحة والعافية وأتمنى لكى كل الخير والسعادة، وأن أُقدم لكى محبتى على طبق المودة”.

وتابعت الفنانة:ـ “وأحببت أيضاً أن أُقدم لكى فى نفس الوقت على طبق من الاستغراب، وعدم تصديق تنبيهها بعض المعلومات عن هديتك الجديدة شبل الأسد صاحب الشهر الأول، والذى يبدو أنه ما زال فى طور النمو الأول.. هل تعلمين أيتها الفنانة الرقيقة صاحبة الصوت الجميل بأن أشبال الأسود تحتاج إلى الرضاعة من الأم لمدة 3 شهور وأكثر؟، فهل من السهل عليكى التفرغ له والقيام بدور الأم؟”.

وأكدت رغدة:ـ “الرضاعة الصناعية له تستغرق بشربه البطئ نحو ساعة لشرب 75 مل بعد مرور إسبوعين من إكتمال الشهر الأول، فهل يا عزيزتى لديك الوقت والصبر على ذلك، وكمان دى بصراحة مسئولية كبيرة على فنانة مثلك، وكمان فين الطبيب الذى سوف يُلبى طلبك حال مرضه للكشف على حيوان غير أليف، وكيف ستأمنين حال كبره عندك فى حديقة منزلك؟، أم أنكى ستضعينه قى قفص حديدى؟”.

وأنهت الفنانة:ـ “وأما بإعتبارك أُم فكيف طاوعك قلبك على أن يُنتزع الصغير من أُمه ورضاعته الطبيعية فى مثل هذا السن؟، وأتمنى عليكى أن تقومى بشكر الملحن المصفق الفرح لهذه الكارثة، وتُسارعى برده إليه كى يقوم برده هو الآخر لأُمه، وتسأليه بالنيابة عنى كيف لفنان مُرهف الاحساس أن ينفصل عن حسه الانسانى؟”.