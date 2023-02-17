رضوى الشربينى على أنباء زواجها: «مليش غير جدعنة الستات»

قامت الاعلامية الجميلة رضوى الشربينى، بإثارة الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعى بعد أن تلقت مئات من عروض الزواج من مُتابعيها، وانتشرت الكثير من الشائعات بخصوص زواجها.

وقامت الاعلامية، بحسم الجدل الذى أُثير حول زواجها من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وعلقت قائلة:ـ “بعد مئات العروض اللى قُدمت ليا من خطوبات وزواج، بجد أنا مليش غير جدعنة الستات”.

ومن جانبها، فقد انتشرت منذ ساعات قليلة أنباء بخصوص زواج الاعلامية رضوى الشربينى، وذلك بعد أن زعم مجموعة من الرجال من مُتابعى الاعلامية على مواقع التواصل الزواج منها على “فيس بوك”، حيث قامت رضوى بإعادة نشر هذه المنشورات، وبعدها بعدة ساعات قامت بنفى الخبر، وأكدت على أنها لم تتزوج من أحد، و أشارت إلى أن هذه المنشورات كانت على سبيل الدعابة والهزار.

وجديراً بالذكر، بأن الاعلامية رضوى الشربينى أثارت الكثير من الجدل، بعد أن صرحت عن أنها قامت بضرب رجل، وعلقت من خلال تصريحات تليفزونية سابقة وقالت:ـ “أنا اتعرضت لموقف محرج ونادر فى حياتى قبل كده، وأنا ضربته لما عاكسنى بشكل أوفر، وحقيقى بقول للرجالة افهمونى صح، أنا مش عدوة الرجالة ولكن أنا ضد التصرفات الغلط تجاه النساء، وبقول للرجل كن رحيم بها، وبجد لازم تكون راجل وعلى قد المسئولية”.

وأكدت الاعلامية، بأن ابنتها “تمارا” ستكون خليفتها فى مجال الإعلام، وأنها ستكمل ما بدأته والدتها، وعلقت قائلة:ـ “بنتى تمارا بجد هتتبسطوا منها أوى، وهتقولوا عليها كلام أكتر من اللى بتقولوه عليا، وده علشان هى بتتخانق مع الرجالة على طول، ولما بتتخانق مع حد بتقوله أنا بنت رضوى الشربينى”.