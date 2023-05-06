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رضوى الشربينى لـ حسن شاكوش بعد طرده لزوجته: «تدخل بنت الجيران القسم اللي سجدت عشان اتجوزتك؟»

بليغ حمدي

قامت الفنانة والاعلامية الجميلة رضوى الشربينى، والتى دائماً ما تُثير الجدل بسبب تصريحاتها عن الرجل، بالتعليق على أزمة المطرب الشعبى حسن شاكوش وزوجته ريم صادق، وأعربت عن استيائها وحزنها الشديد مما حدث بينهما.

رضوى الشربينى لـ حسن شاكوش بعد طرده لزوجته: «تدخل بنت الجيران القسم اللي سجدت عشان اتجوزتك؟»

وقامت رضوى، بكتابة منشور من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، حيث قالت:ـ “كده يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدة لربنا سجدة شكر أمام الناس علشان اتجوزتك، وكمان تخليها تخش القسم بعد شهرين من الجواز يا راجل”.

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رضوى الشربينى

وتابعت الاعلامية قائلة:ـ “تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالعشرة والمواقف، وهما دول الاثبات الوحيد فياريت مفيش حد يسبق الأحداث، وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك وشأنك علشانه أبداً”.

ومن جانبها، فقد أثار انفصال المطرب حسن شاكوش عن زوجته ريم صادق، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث قامت ريم بتحرير محضر ضد زوجها شاكوش بسبب تضررها من زوجها، وكذلك طردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية والشبكة وإيصال أمانة لها بديل عن مؤخر الصداق، والتى كانت تحتفظ به معها.

حسن شاكوش وزوجته

حيث أبدت ريم، حزنها الشديد واستيائها مما حدث، وذلك من خلال تصريحات لها مع القاهرة 24 قائلة:ـ “أنا لما احتاج ليكم هتصل عليكم”، وأُصيبت زوجة حسن شاكوش بانهيار فور طردها من منزل الزوجية، وظهرت علامات الانهيار من صوتها، وقامت بكتابة منشور عبر صفحتها الشخصية وقالت:ـ “هو فيه إيه ياجماعة؟، وإيه كمية الهبل اللي بتتقال دى؟”.

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بليغ حمدي

صحفي مهتم بالتدوين ومتابعة كافة الأحداث الجارية خاصة السياسية ومتابع جيد لكافة الاحداث واعمل صحفي في إحدي الصحف العريقة في مصر.

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