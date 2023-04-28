“بعدما نُسبت لها تصريحات ياسمين عز”.. رضوى الشربينى ترد: «كلام العبيد ده مش بتاعي»

قامت الفنانة والاعلامية الجميلة رضوى الشربينى، بنفى التصريحات المنسوبة لها، وأشارت إلى أنها لم تُدلى بمثل تلك التصريحات وأن كلام العبيد هذا ليس لها على حسب ما قالته.

وقامت رضوى، بنشر صورة لأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، والتى ادعت بأنها هى وقالت:ـ “البيت بفلوس الراجل وتيجي مراته وتقوله اقلع الجزمة علشان السجادة نضيفة، وطبعاً ده مش هينفع الواحدة منا تحط فساتينها الماركات تحت رجله يدوس عليها براحته”.

وأشارت الفنانة، بأن هذه التصريحات ليست لها وأن ياسمين عز هى دائماً ما اعتادت أن تُثير الجدل بمثل تلك التصريحات، وعلقت قائلة:ـ “وأنا أقول كلام زي ده ليه.. أنا ست عندي كرامة، وحقيقي كلام العبيد ده مش بتاعي”.

ومن جانبها، فقد كشفت الاعلامية رضوى الشربينى عن عدد زيجاتها، أثناء استضافتها ببرنامج “أنا والقناع”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية منى عبدالوهاب، والذى يُذاع عبر فضائية “cbc”، وقالت:ـ “الناس قالوا إني اتجوزت 13 مرة، ومرة قالوا 16، وأنا بقول الحقيقة هى مرة واحدة بس، وفى ناس كتير بتعتقد إن النجاح مرتبط بوجود الرجل”.

وتابعت رضوى:ـ “وطبعاً الكلام ده مش صحيح، وأنا مفيش راجل يقدر يكسر عيني، وده علشان أنا مخدتش مليم واحد من حد، ومفيش حد له حاجة عندي، والحمد لله ناجحه فى شغلي ومش محتاجة لحد”.

وجديراً بالذكر، بأن مُقدمة البرامج رضوى الشربينى أعلنت انتهاء الموسم السابع من برنامج “هى وبس”، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك لعام 2023، حيث أنها كانت تقوم بتقديمة يومياً على فضائية “cbc سفرة”.

وأما الاعلامية ياسمين عز، فقد توقفت عن تقديم برنامجها الشهير “كلام الناس”، والتى تقوم بتقديمة عبر فضائية “mbc مصر”، طوال شهر رمضان ولم تُعلن بعد عن موعد عودتها لتقديم البرنامج.