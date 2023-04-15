رضوى الشربينى: «معملتش حاجة تكسر عيني ومفيش راجل يقدر يعملها»

أثارت الفنانة الجميلة رضوى الشربينى، الكثير من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن تحدثت عن أنه لا يوجد رجل فى الدنيا يستطيع أن يكسر عينها، وأشارت إلى أنها لم تأخذ مليم من أى شخص، وتحدثت عن مواصفات فتى أحلامها.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “أنا والقناع”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية منى عبدالوهاب، والذى يُذاع من خلال فضائية “cbc”، وقالت:ـ “مفيش حاجة عملتها فى يوم من الأيام تكسر عين رضوى الشربينى، ومفيش راجل يقدر يكسر عيني، أو يقدر يقول إديت رضوى مليم واحد”.

وتابعت الفنانة:ـ “وأنا ست بشتغل وبصرف على نفسى وبحترم نفسي أوي، ولو فكرت إني أتجوز هتجوز راجل علشان بحبه وبيحبني مش علشان يصرف عليا، وأنا الحمد لله مش محتاجة حد يصرف عليا، وبشتغل وبعمل لنفسي”.

وتحدثت الفنانة خلال اللقاء عن مواصفات فنى أحلامها، حيث قالت:ـ “أنا ست قادرة وعاوزة واحد يكون قادر، وده بمعنى إنه يكون قوي، ويستخدم قوته معايا مش عليا، وبجد يكون قادر علشان أنا ست قادرة وصعب أوي التعامل معايا، وهو لما يكون قوي مش هيتلكك ليا وهيعرف يكبر دماغه، ولو جه يوم من الأيام بقا مش عاوزني هيواجهني ويقعد معايا زي ما أنا وإنتي قاعدين ويقولي أنا أسف مش هعرف أكمل”.

وواصلت رضوى:ـ “وكمان عاوزاه إنسان طيب وحنين، ويكون شيك فى نفسه أوى وحلو، وإنه يكون ناجح فى شغله ومكنش أنجح منه ويكون طموح، وضرورى إنه يتقى ربنا فى البنى آدمين ومش أنا أولهم.. أولهم باباه ومامته، ونفسى أوي يكون دمه خفيف لأن مش ممكن هعرف أعيش مع واحد دمه تقيل، وخير اللهم اجعله خير صحيت من النوم”.