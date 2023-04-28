دليلك الإرشادي لمعرفة كيفية اجتياز المقابلة الشخصية

يتعرض أي واحدٌ منا للعديد من الأسئلة خلال المقابلات الشخصية التي يخوضها؛ للتقدم لأي وظيفة أو للحصول على رسائل الماجستير، حيث إنه يتم إعداد هذه الأسئلة بحيث يستطيع مسؤول التوظيف أو قبول الرسائل، أن يتعرف من خلالها على مهارات المتقدم، ومن ثم طرق تفكيره وخبراته الحياتية والعملية؛ لذلك سوف نقدم لكم اليوم دليلًا إرشاديًا يساعد بشكل كبير في معرفة كيفية اجتياز المقابلة الشخصية.

أسئلة مختلفة لاجتياز مقابلات التوظيف الشخصية

هناك العديد من الأسئلة التي يمكن طرحها أثناء التقدم لشغل أي وظيفة، ومن أهمها التالي:-

اذكر لنا أهم نقاط قوتك.

من المهم أن تذكر نقاط قوتك المرتبطة بمجال العمل الذي تريد التقديم إليه، وليست تلك المرتبطة بالحياة العامة، مع ذكر جميع المهارات التي تمتلكها بخصوص هذا المجال، دون تزوير أو مبالغة.

ما الذي يجعلك واثقًا من أننا سنقوم بتوظيفك؟

من الضروري هنا أن تذكر جميع المهارات التي تملكها والتي تجعلك مميزًا عن بقية الموظفين، مع إبراز جميع خبراتك السابقة.

اذكر لنا أهم نقاط ضعفك.

لا ترتبك عند طرح هذا السؤال، بل تعامل معه بكل حيادية، واذكر نقاط الضعف التي لا يمكنها التأثير على قبولك في الوظيفة.

ما الأمور التي تستطيع أن تقدمها من خلال وظيفتك ولا يمكن للآخرين فعلها؟

هنا يجب ألا تمدح نفسك بطريقة فيها مبالغة، ولا تستخِّف بجهود الآخرين أو تقلل من شأنهم، حيث إنه يجب أن تكون إجابتك لهذا السؤال ذكية قدر الإمكان.

لماذا قمت بترك وظيفتك السابقة؟

لا داعي هنا لذكر أن راتب الوظيفة السابقة كان بسيطًا أو أن المواعيد كانت غير مناسبة، بل ينبغي أن تذكر أن هذا التغيير إنما هو من باب التقدم والتطور، والرغبة في اكتساب بعض الخبرات الجديدة.

أسئلة مقابلات قبول رسائل الماجستير

يتم إجراء هذه المقابلات قبل إعلان أسماء الطلاب المرشحين للقبول في دراسة الماجستير، ومن أهم الأسئلة التي تُطرَح خلالها التالي:-