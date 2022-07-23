بسبب نقش أظافرها ونظارتها.. تعرف على حقيقة خطوبة ندى الكامل من عمر كمال

قام المطرب الشعبى المعروف بـ عمر كمال بإثارة الكثير من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تداول الكثير من الأخبار حول خطبته من ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوى، حيث قام بنشر صورة لحبيبته وهو يُخفى وجهها.

وعلى الفور حاول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى التساؤل، حول إن كانت خطيبتة أو حبيبة عمر كمال هى طليقة الفنان أحمد الفيشاوى أو لا، وعللوا السبب فى إقتراب الطرفين من بعضهما البعض خلال الفترة الماضية، وكذلك ظهورهما معاً فى الكثير من الأماكن العامة.

ولكن شكوك رواد السوشيال ميديا تأكدت بسبب بعض المُقتنيات، والتى ظهرت مع حبيبة الفنان مثل نقش أظافر أصابعها، وأيضاً النضارة الخاصة بها التى ترتديها ولون شعرها وطريقة تسريحهُ، وكل ذلك بجانب الدبلة التى ترتديها فى إصبعها بالتأكيد.

وجديراً بالذكر، بأن المطرب الشعبى عمر كمال قد ظهر منذ أيام من خلال فيديو قام بنشره، وأكد على حقيقة الخلاف مع حبيبته وقال:ـ “لم أُصرح بخطوبتى ولا بفسخها كما قيل خلال الفترة الماضية، ولكن اللى حصل إنى قبل طلوعى على المسرح فى حفل بسوريا قابلت إعلامى وكان يبدو عليا علامات الحزن والضيق، وحينما سألنى عن الأسباب قلت له على أنه يوجد بعض الخلافات والمشاكل مع الفتاة التى أرتبط بها، وكان فى بينا إتفاق على عدم نشر الفيديو، ولكنه لم يُنفذ الإتفاق وقام بتسريب الفيديو”.

وتابع عمر:ـ “لم أُصرح أنى خطبت أو فسخت الخطوبة كما قال الكثير، وأن الكثير ربط هذا الأمر بشيماء مغربى الفنانة التى يربطنى بها علاقة عمل فقط، وأن هذه الشائعات ليس لها أى أساس من الصحة”.

وأنهى الفنان:ـ “أُشبه هذا الموقف بما حدث سابقاً مع الفنانة الجميلة سمية الخشاب، وهو أمر ليس له أساس من الصحة أيضاً، ولم تكن هناك أى علاقة تربطنى بالفنانة سوى العمل الفنى، حيث قدمنا معاً أُغنية، وبعدها حصل خلاف بيننا بس والموضوع خلص”.