علا غانم عن سبب استمرار زواجها 17 عام: «مكنتش فاضية أطلق»

كشفت الفنانة الجميلة علا غانم، عن كواليس من حياتها الشخصية، وأشارت إلى أنها أقامت مع زوجها بالولايات المتحدة الأمريكية من 8 إلى 9 شهور خلال 6 سنوات فقط، وأوضحت بأن سبب تأخرها فى طلب الطلاق انشغالها بأعمالها الفنية، والتفكير الدائم فى تحقيق أهدافها.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “العرافة”، والتى تقوم بتقديمة الاعلامية بسمة وهبة، والذى يُذاع من خلال فضائية “النهار”، وقالت:ـ “في آخر سنتين بقى في الولايات المتحدة الأمريكية، وده علشان هو كان شايف إنه مش هينفع يصلح أى حاجة عملها معايا”.

وأضافت علا:ـ “وهو جه يُقيم فى أمريكا معايا، وده علشان كان عارف إني مش فاضية ومشغولة فى أعمالي الفنية، وبجد مكنتش بفكر غير فى شغلي وتحقيق أهدافي، وأنا قعدت متجوزاه 17 سنة لانني كل مشغولة طول الوقت، وقعدت حوالي 12 سنة مكنتش فاضية اتخانق، ومكنتش بسأل هو فين.. دى مش حياة طبيعية، وبصراحة مكنتش فاضية أطلق”.

وصرحت الفنانة، بأنها كانت تكذب على الهواء عندما تحدثت مع الاعلامية لميس الحديدى، والتى تقوم بتقديم برنامج “كلمة أخيرة”، حينما قالت بأنها تُحب زوجها وأن زوجها يُحبها ويخاف عليها، وعلقت قائلة:ـ “كنت بكدب لما قلت إن جوزى بيحبني وبيخاف عليا، وده علشان طول الوقت كنت عاوزة أظهر بصورة أفضل، ومش هسمح لأى حاجة تشوه الصورة دي، وساعتها كنت بقول اللى يرضي المجتمع والناس، ومكنتش بفكر غير فى الشكل العام، ودلوقتي بعترف إني كنت بكذب طول الوقت”.