نور اللبنانية رداً على منتقدى منى زكى: «محدش بيدور ورا مصدر الشائعات وسهل جداً نشرها بضغطة زرار»

كشفت الفنانة نور اللبنانية، عن الشخصية التى تريد أن تقوم بتجسيد سيرتها الذاتية، وأوضحت بأنها كانت بالفعل على وشط البدء فى تنفيذها، ولكن العمل تعطل لظروف خارجة عن إرادتها.

وأكدت الفنانة، فى تصريحات لها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “بجد عندى حلم بقالوا كام سنة، وهو إنى أقدم السيرة الذاتية للأديبة اللبنانية مى زيادة، وكان المفروض إننا هنبدء ونعمله، ولكن لظروف إنتاجية تعطل البدء فى العمل، ولكنى كلى أمل فى المستقبل القريب أن تُتاح لى الفرصة، وده علشان أنا بحب شخصيتها أوى وقرأت عنها كتير”.

ومن جانبها، فقد قامت الفنانة نور بالرد على الانتقادات التى وجهت للفنانة الجميلة منى زكى، بعد طرح البوستر الخاص لها بمسلسل “تحت الوصاية”، وعلقت قائلة:ـ “حقيقى أنا مش قادرة أستوعب إزاى الناس بتهاجم الأعمال الفنية قبل ما تشوفها، ويمكن تكون دى مشكلة السوشيال ميديا”.

وتابعت الفنانة:ـ “مفيش حد بيدور ورا مصدر الشائعات، وسهل جداً نشرها بضغطة زرار، وبعدها الناس بتكتشف إنوا كان كلام غلط، وللأسف الشديد محدش بيعتذر عن الأخطاء لما الحقيقة بتظهر، ودى فى حد ذاتها مشكلة كبيرة، وياريت الناس تتعلم منها”.

وجديراً بالذكر، بأن نور اللبنانية تعيش حالة من الانتعاش على المستوى الفنى، حيث شاركت فى عدة أعمال أبرزها مسلسل “موضوع عائلى”، والذى حقق الكثير من النجاح خلال الفترة الماضية، وشارك الفنانة بطولة العمل كلاً من “ماجد الكدوانى، وياسمين وافى، وطه الدسوقى، ومحمد رضوان، ورنا رئيس، وسماء ابراهيم، ومحمد القس”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، والعمل من إخراج أحمد الجندى.

وشاركت الفنانة أيضاً، فى فيلم “نبيل الجميل أخصائى تجميل” بجانب الفنان محمد هنيدى، حيث تم طرحه بدور العرض السينمائية منذ فترة، وشارك الفنانة بطولة الفيلم “رحمة أحمد، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد سلام، ومحمود حافظ”، وغيرهم.