نهى عابدين عن فكرة السينما النظيفة: «إحنا مش هندعى الشرف على بعض»

صرحت الفنانة نهى عابدين، بأن مسلسل “ونوس” يُعتبر نقلة كبيرة فى مشوارها الفنى، وتحدثت أيضاً عن رأيها فى مصطلح السينما النظيفة وأنها ضد هذه الفكرة.

وأكدت الفنانة، فى تصريحات لها مع القاهرة 24 وقالت:ـ “ونوس يُعد نقلة فى تاريخى الفنى، وأيضاً مسلسل حلاوة الدنيا وساعتها سعدت بالتعاون مع الفنانة الجميلة هند صبرى، وده علشان هى مُثقفة وملتزمة وبتعرف تختار أعمالها، وحقيقى دؤوبة وقوية وإتعلمت منها حاجات كتير”.

وتحدثت نهى، عن مصطلح السينما النظيفة وقالت:ـ “أنا ضد فكرة السينما النظيفة وتصنيف الأدوار ما بين إغراء وعُرى، ولكن فى شخصية ودور بقدمة يتطلب حاجات معينة، ولو وافقت أقدمها كلها ولو مش هوافق معنديش مانع بغض النظر عن ميولى وقيمى.. إنتى فنانة بتعملى كل الأدوار وكل دور له مُتطلباته، والرفض أو القبول حرية ولكن أرفض المزايدة على الغير”.

وتابعت الفنانة:ـ “مش بحب حد يبص على التانى.. إيه هندعى الشرف ولا إيه؟، وإحنا مش هينفع نطلع نزايد على بعض ومش هندعى الشرف على بعض، وبجد فى حرية فى القبول أو الرفض دون المزايدة على الغير”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة نهى عابدين تشارك خلال السباق الرمضانى للعام الحالى 2023، بمسلسل “تحت الوصاية”، والذى أثار جدلاً واسعاً بعد أن تم طرح البوستر الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعى، ويشارك الفنانة بطولة العمل مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “منى زكى، ودياب، ونسرين أمين، ومها نصار”، والعمل من تأليف شيرين دياب وخالد ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى.