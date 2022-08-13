“ليه محدش من زملائى بقى يسأل عليا ويزورنى منهم لله”.. نعيم عيسى يوجه رسالة مؤثرة لزملائه بـ الوسط الفنى

صرح الفنان المعروف بـ نعيم عيسى عن المعاناة التى يعيشها فى الوقت الحالى، وذلك بسبب عدم سؤال اى من أصدقائه وزملائه فى مجال الفن على الرغم من أنه مريض ويُعانى الكثير.

وأكد الفنان من خلال برومو لقائه بالاعلامى عمرو الليثى، والذى يقوم بتقديم برنامجه الشهير “واحد من الناس”، والذى يُذاع عبر فضائية “الحياة” والذى من المُقرر عرضه غداً الأحد وقال:ـ “ليه بيجبونى مشهد واحد بس فى المسلسل؟، وكمان ليه حياتى انتهت وبقيت مريض وعيان، وعلى طول نايم فى البيت، وليه أصحابى وزملائى مش بيزرونى ويسألوا عنى زى غيرى؟.. مش هقدر أقول حاجة دلوقتى غير منهم لله”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان نعيم عيسى شارك فى الكثير من الأعمال الفنية، والتى تخطت الـ 190 عملاً فنياً حقق الفنان عيسى من خلالها الكثير من النجاح وأبرزها مسلسل “شارع عبدالعزيز” بجانب كلاً من “سامى العدل، علا غانم، عمرو سعد”، وقدم أيضاً مسلسل “العتبة الحمرا” مع كلاً من “عزت أبوعوف، مى كساب، لطفى لبيب، محمد شاهين”، وفى عام 2009 شارك فى مسلسل “أدهم الشرقاوى” بالتعاون مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أشهرهم “محمد رجب، نسرين إمام”.

وفى نفس العام حقق الفنان نعيم الكثير من النجاح من خلال مسلسل “اسماعيل ياسين”، والذى قام ببطولته “أشرف عبدالباقى، صلاح عبدالله”، وكذلك السيت كوم الشهير “تامر وشوقية” ومسلسل “عيون تائهة، أحلامنا الحلوة، بطة وأخواتها”.

وشارك الفنان نعيم عيسى أيضاً فى المسلسل الشهير “الناس فى كفر عسكر”، وشارك الفنان العمل كلاً من “صلاح السعدنى، أحمد بدير، توفيق عبدالحميد، دلال عبدالعزيز، حنان شوقى”، وغيرهم الكثير من نجوم الفن، ومنذ عام 2016 لم يظهر الفنان فى أى عمل فنى بعدما شارك فى فيلم “حسن دليفرى”.