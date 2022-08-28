“الواقعة مش قضاء وقدر ومش هسيب حق أخويا يضيع”.. أول تعليق من نادين الراسى بعد رحيل شقيقها جورج

أبدت المطربة الجميلة نادين الراسى شقيقة الراحل جورج الراسى، عن بالغ حزنها لرحيل شقيقها بالأمس، وذلك بعد تعرضه لحـ،ـادث سير مـ،ـروع قُرب الحدود السورية أثناء رجوعه من دمشق إلى لبنان.

وقامت الفنانة نادين بكتابة منشور من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، والذى أكدت فيه على أن الواقعة ليس قضاء وقدر وأنها مُدبرة، وعلقت قائلة:ـ “أبداً مش قضاء وقدر.. ده إهمال الدولة ووزارة الأشغال، ولازم المسئول الحقيقى يتحاسب”.

وأكدت الفنانة بأنها لن تترك حق شقيقها جورج، وتوعدت المُتسببين فى الواقعة، وكتبت مرة ثانية عبر خاصية “الأستورى” وقالت:ـ “وحياة عيونك يا أخى لازم أدفعهم التمن ومش هسيبك حقك يضيع.. لازم يدفعوا التمن يا عريس السماء”.

وبينت الفنانة، على أن هناك حائط سد قصير موجود فى طريق العودة من سوريا إلى لبنان، وأنه موضوع بشكل مفاجئ فى الطريق، الأمر الذى يجعل أى سائق لا يراه بصورة واضحة أثناء القيادة، وذلك بجانب عدم وجود أعمدة إنارة كافية لتسهيل الرؤية والحركة بالليل.

وكشفت الفنانة عن ميعاد صلاة الجنازة وقالت:ـ “صلاة الجنازة سوف تكوم غداً الإثنين 29 أُغسطس فى تمام الساعة الـ 3 ظهراً، وأما العزاء سيكون فى كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس بقرية المُنصف فى جبل لبنان، وذلك اليوم الأحد من الساعة الـ 2 ظهراً حتى الساعة الـ 7 مساءً، ويوم الاثنين من الساعة الـ 11 صباحاً حتى الساعة الـ 7 مساءً بنفس الكنيسة”.

وفى نفس السياق، فقد أعلن أشرف الموسوى المستشار القانونى الخاص بالراحل جورج الراسى ووكيل أعماله، بأن العائلة ستقوم بتقديم دعوى قضائية أمام الهيئة القضائية ضد الدولة اللبنانية، وكل شخص يظهر التحقيق معه فى جرم مُخالفة أبسط قواعد السلامة العامة على الطرق المُصنعه، الأمر الذى تسبب فى حدوث تلك الواقعة.

وأكد الموسوى، بأن العائلة سوف تتقدم يشكوى ضد الدولة والمُتعهدين الذين قاموا على تنفيذ هذا الطريق وغيره، وهذا لأن العائلة تعتبر الجهة المُنفذة للطريق هى المُتسبب الرئيسى فى الواقعة التى أدت إلى وفاة المطرب جورج الراسى.