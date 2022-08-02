“بعد أهواك وتوبة وتخونوه بقيت بغنى نمت نونة”.. نيبلة عبيد توجه رسالة شديدة اللهجه لـ روبى

تصدر اسم الفنانة نبيلة عبيد محركات البحث على جوجل وأيضاً مواقع التواصل الاجتماعى منذ ساعات قليلة، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو لها على أنغام روبى “نمت نونة”، من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وقامت الفنانة نبيلة بنشر مقطع فيديو، وعلقت عليه قائلة:ـ “نمت نونة طب والحب اللى بينا مش هتكلمنى سيكا.. مش هتدلعنى سنة، ومن بعد أهواك وتوبة وتخونوه بقيت بغنى نمت ننة.. أه لو مكنتش بحبك يا روبى.. مكنتش عارفه هعمل فيكى إيه”.

ومن جانبه، فقد أعلنت الفنانة نبيلة عبيد عن تفاصيل الخطوات القادمة نحو توثيق رحلتها الفنية من خلال إذاعة القاهرة الكبرى، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع الاعلامية لميس الحديدى، والتى تقوم بتقديم برنامج “كلمة أخيرة”، والذى يذاع من خلال فضائية”on”، وأن إسم البرنامج التى ستقدمه الفنانة “مع نبيلة”، والذى سيهتم بحياة الفنانة منذ مرحلة التعليم وعشقها للفن والسينما، وذهابها إلى دور العرض حتى أصبحت فنانة رائعة.

وأكدت الفنانة:ـ “أنا دائما ما كنت أُشاهد كبار الفنانين، وده علشان أتعلم إزاى وصلوا لكده، وكنت بفكر دايماً فى نفس الاتجاه ده بجانب الحفاظ على دراستى وجمعت بين الاثنين معاً، وفضلت بهذا العشق حتى قابلت المخرج المعروف عاطف سالم والمنتج حلمى رفلة، وكمان شركات التوزيع زى دولار فيلم، وكل الناس دى وقفت بجانبى وساندتنى حتى وصلت للقمة”.

وأنهت عبيد حديثها وقالت:ـ “سوف أتناول رحتلى منذ البداية وما لا يعرفه الجمهور عنى، وكيفية تحضير الفنان وقتها وتأهيله لكى يستمر لفترة طويلة كنجم مشهور مش بس يظهر فى فيلم ويختفى على كده، وكمان هقول على كل الناس اللى وقفت معايا فى كل أفلامى زى رابعة العدوية وكيفية الإلقاء والمناجاه”.

وجديراً بالذكر، بأن آخر ما قدمته نبيلة عبيد مسلسل بعنوان “سكر زيادة”، وشارك الفنانة البطولة كلاً من “نادية الجندى، هالة فاخر، سميحة أيوب، طارق عبدالعزيز، مى الغيطى”، وغيرهم الكثير والمسلسل تأليف أمين جمال وإخرج وائل حسان.